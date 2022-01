Znamy pierwszego finalistę Australian Open! Jeden krok od przejścia do historii

Rafael Nadal wystartował w turnieju Australian Open po czterech miesiącach przerwy. Hiszpański tenisista najpierw triumfował w zawodach Summer Set w Melbourne, a teraz w Wielkim Szlemie przed starciem z Matteo Berrettinim miał już na rozkładzie pięciu rywali, kolejno: Marcosa Girona (3:0), Yannicka Hanfmanna (3:0), Karena Chaczanowa (3:1), Adriana Mannarino (3:1) i Denisa Shapovalova (3:2).

W piątek rano Nadal mierzył się z Włochem Matteo Berrettinim, z którym dotychczas grał tylko raz. Miało to miejsce we wrześniu 2019 roku w US Open, gdy Hiszpan pewnie ograł przeciwnika 3:0 w półfinale Wielkiego Szlema.

Teraz Berrettini stanął przed szansą na rewanż. Pojedynek ułożył się dla niego fatalnie. W pierwszym secie już w drugim gemie został przełamany i przegrał całą partię 3:6. Drugiego seta Włoch przegrał jeszcze bardziej dotkliwie, bo 2:6, a Nadal dwa razy wygrał gemy przy jego podaniu.

Pewna wygrana Nadala z Berretinim. Hiszpański tenisista jest bliski przejścia do historii w turniejach wielkoszlemowych

W kolejnej partii Berrettini wziął się do pracy i wygrał ją 6:3, raz przełamując Nadala. To jednak było wszystko, na co stać było siódmego tenisistę świata. W czwartym secie Nadal (6. ATP) znowu podkręcił tempo i triumfował 6:3, a w całym meczu 3:1 w setach.

W całym spotkaniu Nadal popisał się aż 14 asami przy 5 Berretiniego. Hiszpan popełnił ponad dwa razy więcej od swojego rywala niewymuszonych błędów (39 do 19), ale nie przeszkodziło mu to w odniesieniu pewnej wygranej.

Nadal może zostać najbardziej utytułowanym tenisistą wszech czasów. W przypadku zwycięstwa w Australian Open będzie miał na koncie 21 wygranych w turniejach wielkoszlemowych i o jeden wyprzedzi Serba Novaka Djokovicia i Szwajcara Rogera Federera. Wszyscy mają po 20 tytułów. Nadal już po raz szósty zagra w finale AO oraz 29. w finale Wielkiego Szlema. Co więcej, wygrana Nadala była dla niego już 500. w karierze odniesioną na twardych kortach.

W finale rywalem Nadala będzie zwycięzca pojedynku pomiędzy Stefanosem Tsitsipasem (4. ATP) a Daniiłem Miedwiediewem (2. ATP).