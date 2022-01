"Najlepszy". Iga Świątek usiadła i zaczęła porównywać. Kibice nie mają wątpliwości

Po znakomitej, niemal bezbłędnej grze w trzech pierwszych rundach, a także wymagających pojedynkach w dwóch kolejnych rundach Iga Świątek w półfinale wielkoszlemowego Australian Open musiała uznać wyższość Danielle Collins. Amerykanka wygrała w walce o awans do finału wielkoszlemowego turnieju 6:4, 6:1 i zagra w decydującym starciu z liderką rankingu WTA Ashleigh Barty.

W pierwszym secie Collins prowadziła już 4:0 i choć Świątek podjęła walkę i doprowadziła do wyniku 5:4, ostatecznie to Amerykanka cieszyła się ze zwycięstwa. Przy własnym serwie wygrała ostatniego gema i całego seta 6:4. Druga partia była już popisem całkowitej dominacji Collins. Amerykanka bardzo szybko wyszła na prowadzenie 4:0 i choć Polka ponownie podjęła walkę, wygrywając piątego gema, później 28-latka nie pozostawiła swojej młodszej o osiem lat rywalce złudzeń. Wygrała 6:1 i awansowała do finału.

Iga Świątek porównała swoje największe wyniki w Australii

Na pomeczowej konferencji prasowej Iga Świątek porównała swoje wyniki na kortach twardych w Australii. W tym roku Polka odpadła w półfinale Australian Open, z kolei w lutym 2021 roku wygrała turniej w Adelajdzie. - To mój najlepszy wynik na kortach twardych, nawet mimo zwycięstwa w Adelajdzie. To znaczy, nie wiem, czy zwycięstwo w Adelajdzie jest lepsze niż półfinał Australian Open - powiedziała polska tenisistka.

Pod nagraniem z fragmentem jej konferencji na Twitterze powstała ankieta, w której kibice mogą wyrazić swoją opinię na temat lepszego wyniku Świątek. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości - ponad 80 procent kibiców uważa, że lepszym wynikiem jest półfinał Australian Open. Tylko niespełna 20 procent wybrało zwycięstwo w Adelajdzie.