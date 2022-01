Iga Świątek zgarnie fortunę mimo porażki. Potężna kasa za Australian Open

Dotychczas najlepszym wynikiem 20-latki w wielkoszlemowym Australian Open było dotarcie do czwartej rundy. Miało to miejsce w 2020 i 2021 roku, kiedy to przegrywała odpowiednio z Anett Kontaveit i Simoną Halep. W tym roku najlepsza polska tenisistka dotarła do półfinału, w którym mocniejsza okazała się Danielle Collins.

Olbrzymie zarobki Igi Świątek

Dotarcie do półfinału tegorocznej edycji wielkoszlemowego Australian Open sprawiło, że Iga Świątek wzbogaciła się o 895 tysięcy dolarów australijskich (ok. 653 tys. dolarów amerykańskich), co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę wynoszącą około 2,5 miliona złotych. Niebotyczna kwota mogłaby być jeszcze wyższa, gdyby Polka zdołała awansować do finału tej imprezy.

Kwota zgarnięta przez Świątek w Australian Open jest drugą najwyższą od początku jej kariery. Jak dotąd najwięcej zarobiła podczas zwycięskiego French Open 2020, kiedy to za pokonanie Sofii Kenin w finale zgarnęła łącznie 1,768,468 dolarów amerykańskich (ponad 7,2 mln złotych, według obecnego kursu).

Zawodniczki, które powalczą o zwycięstwo w Australian Open, a więc Ashleigh Barty i Danielle Collins zarobiły już po 1,575 mln dolarów australijskich (ok. 1,149 mln dolarów amerykańskich), czyli ponad 4,5 miliona złotych. Zwyciężczyni zarobi znacznie więcej, bowiem na jej konto trafi 2,875 mln dolarów australijskich (ponad 8,3 mln złotych, ok. 2,1 mln dolarów amerykańskich)). Łączna pula tegorocznej edycji AO wynosi 75 milionów dolarów australijskich (ok. 54 mln dolarów amerykańskich).

Mecz finały pomiędzy Barty a Collins odbędzie się w sobotę 29 stycznia o godzinie 9:30.