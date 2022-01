Iga Świątek gra o miliony euro. Potężna premia za awans w Australian Open

Iga Świątek (9. WTA) jest już w półfinale wielkoszlemowego turnieju Australian Open. W środę w nocy Polka pokonała Estonkę Kaię Kanepi (115. WTA) 4:6, 7:6(2), 6:3. Świątek mecz o finał rozegra w czwartek rano. Tym razem jej rywalką będzie Danielle Collins. W ćwierćfinale Amerykanka pokonała Francuzkę Alize Cornet (61. WTA) 7:5, 6:1.

Iga Świątek gra o miliony. Duża premia za awans

Zdaniem bukmacherów zdecydowaną faworytką czwartkowego półfinału Australian Open jest Iga Świątek. Kursy na zwycięstwo polskiej tenisistki wahają się od 1.65 do 1.70, przy kursach na poziomie 2.17 - 2.42 na wygraną Amerykanki. To pokazuje, że bukmacherzy zdecydowanie bardziej wierzą w awans 20-latki do finału turnieju.

Obie tenisistki walczą nie tylko o wielką sławę, ale także o potężny zastrzyk gotówki. Za sam awans do półfinału obie tenisistki otrzymają nieco ponad 700 tysięcy euro oraz 720 punktów do rankingu WTA. Ta, która awansuje do finału będzie miała zagwarantowane już 1 400 096 euro i minimum 1200 punktów.

Stawka zdecydowanie podwaja się dla osoby, która sięga po ostateczny triumf w Australian Open. Zwycięzca tego wielkoszlemowego turnieju otrzyma 2,8 mln euro oraz 2000 punktów. Łączna pula nagród w tegorocznej edycji wyniosła ponad 54 miliony euro.

Pula nagród w Australian Open 2022

Pierwsza runda - 57 276 euro (10 punktów)

Druga runda - 89 907 euro (45 punktów)

Trzecia tura - 114 553 euro (90 punktów)

Czwarta runda – 190 922 euro (180 punktów)

Ćwierćfinały - 381.844 euro (360 punktów)

Półfinały - 700 048 euro (720 punktów)

Finał - 1 400 096 euro (1200 punktów)

Zwycięzca - 2 800 196 euro (2000 punktów)

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins odbędzie się w czwartek 27 stycznia około godziny 11:00. Zawodniczki wyjdą na Rod Laver Arena jako drugie w kolejności po pierwszym meczu półfinałowym pomiędzy Ashleigh Barty a Madison Keys. Zapraszamy także do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.