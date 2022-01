Świątek powalczy o finał AO! Gdzie i o której obejrzeć mecz z Collins? [TRANSMISJA]

Do tej pory polska tenisistka spisywała się na australijskich kortach znakomicie. W pięciu pierwszych starciach przegrała jedynie dwa sety - z Soraną Cirsteą i Kaią Kanepi. Jej półfinałowa rywalka do tej pory również tylko dwa razy przegrywała sety w swoich pojedynkach. Gdzie i o której godzinie oglądać ich bezpośrednie starcie?

Iga Świątek - Danielle Collins. Dokonania obu zawodniczek na Australian Open

Udział w tegorocznej edycji Australian Open jest dla Danielle Collins piątym występem na tym turnieju. Największy sukces osiągnęła w 2019 roku, kiedy to dotarła do półfinału, w którym przegrała z Petrą Kvitovą. W ubiegłym roku Amerykanka zakończyła zmagania już w drugiej rundzie po porażce z Karoliną Pliskovą.

Iga Świątek z kolei występuje na Australian Open po raz czwarty. Jak dotąd jej najlepszym osiągnięciem było dwukrotne dotarcie do czwartej rundy - w 2020 i 2021 roku, kiedy to przegrywała odpowiednio z Anett Kontaveit i Simoną Halep. Dotarcie do półfinału tegorocznej edycji jest zatem jej najlepszym wynikiem w tym turnieju.

Iga Świątek - Danielle Collins. Gdzie i o której godzinie oglądać?

Udział w AO jest dla Collins jej pierwszym występem w 2022 roku. Przed tym turniejem Amerykanka po raz ostatni grała w listopadzie 2021 roku na turnieju w Linz. Iga Świątek z kolei rywalizowała już w tym roku w Adelajdzie, gdzie przegrała w półfinale z Ashleigh Barty.

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins odbędzie się w czwartek 27 stycznia około godziny 11:00. Zawodniczki wyjdą na Rod Laver Arena jako drugie w kolejności po pierwszym meczu półfinałowym pomiędzy Ashleigh Barty a Madison Keys. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eurosport 1, a także na platformie player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.