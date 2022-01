Flamaster Igi Świątek robi furorę na AO. Miedwiediew ją naśladuje

Przed rozpoczęciem ostatniego ćwierćfinału Australian Open pewni walki o finał turnieju byli Matteo Berrettini, Rafael Nadal i Stefanos Tsitsipas. Grono to uzupełnił Daniił Miedwiediew, którego starcie z młodym Kanadyjczykiem przejdzie do historii tegorocznego turnieju.

Nieprawdopodobny mecz, prawie 5 godzin morderczej walki. Wielki powrót faworyta

Mnóstwo emocji i awans Miedwiediewa

Daniił Miedwiediew (2. ATP) wziął udział w jednym z najbardziej emocjonujących pojedynków podczas tegorocznego Australian Open. W ostatnim ćwierćfinale turnieju rywalem Rosjanina był Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime (9. ATP). Stawka, jaką był awans do półfinału sprawiła, że pojedynek był niezwykle interesujący.

Młody Kanadyjczyk wygrał dwa pierwsze sety, odpowiednio 7:6(4) i 6:3. Gdy wydawało się, że 21-latek może wygrać również i trzecią partię, Miedwiediew mu na to nie pozwolił i ostatecznie to Rosjanin cieszył się z wygranej w trzecim secie 7:6(2). Dwie kolejne partie były równie wyrównane. Bardziej doświadczony Rosjanin był jednak niemal bezbłędny i wygrał je 7:5, 6:4, dzięki czemu zapewnił sobie awans do półfinału.

Miedwiediew naśladuje Igę Świątek

Choć starcie Miedwiediewa z Augerem-Aliassime trwało aż cztery godziny i 42 minuty, Rosjanin najwyraźniej nie odczuwał zmęczenia. Tak przynajmniej można wywnioskować z napisu, jaki zamieścił po starciu na jednej z kamer. "Not tired" - napisał markerem na obiektywie 25-latek, dodając do tego uśmiechniętą buźkę.

Miedwiediew odniósł się tym samym do napisu, jaki po swoim ćwierćfinałowym pojedynku na kamerze zamieściła Iga Świątek. Tuż po pokonaniu Kai Kanepi 4:6, 7:6(2), 6:3 polska tenisistka napisała "Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. #zmęczona". Po meczu w III rundzie z kolei 20-latka napisała: "4th rd. Time to make my PB [personal Best] at AO ;)".

Zwycięstwo Daniiła Miedwiediewa oznacza, że w półfinale Australian Open Rosjanin zmierzy się ze Stefanosem Tsitsipasem (4. ATP). W drugiej półfinałowej parze Rafael Nadal (6. ATP) zagra z Matteo Berrettinim (7. ATP).