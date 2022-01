Nadal już ledwo chodził, ale wygrał! Hiszpan w półfinale AO po wielkim meczu

Dwa pierwsze sety nie wskazywały na to, żeby 20-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych miał jakieś większe problemy z młodym Kanadyjczykiem. W pierwszej partii Hiszpan bardzo pewnie wygrywał swoje podania nie pozwalając Shapovalovi na choćby szansę na break pointa. Sam natomiast przełamał rywala w czwartym gemie i nie oddał tej przewagi do końca. Pierwszy set zakończył się wygraną Nadala 6:3. Drugi set miał podobny przebieg. Ponownie Shapovalov nie miał ani jednej szansy na przełamanie, natomiast Nadal wygrał jednego gema przy serwisie Kanadyjczyka i ponownie wygrał 6:3.

Obraz gry zmienił się w secie trzecim. Tym razem Kanadyjczyk miał szansę na przełamanie w szóstym gemie, ale Nadal obronił dwa brek-pointy. Mecz był wyrównany i wydawało się, że o wszystkim może decydować tie-break. W decydującym momencie, przy stanie 5:4 dla Shapovalova serwował Nadal i właśnie wtedy Kanadyjczyk uzyskał pierwsze przełamanie w tym meczu wygrywając 6:4. W czwartej partii również udało mu się wygrać gema przy serwisie Nadala, ale tym razem zrobił to szybciej, bo przy swoim prowadzeniu 2:1. Kanadyjczyk nie wypuścił prowadzenia z rąk, chociaż przy stanie 5:3 musiał bronić dwóch piłek na przełamanie. Ta sztuka mu się jednak udała. Wygrał czwartego seta 6:3.

Hiszpan w dwóch przegranych setach wyglądał znacznie gorzej niż na początku meczu. Widać było u niego spadek energii i większą liczbę popełnianych błędów. Jak się okazało, był to najprawdopodobniej wynik problemów zdrowotnych. Nadal skorzystał z pomocy medycznej z powodu bólu brzucha. Musiał wziąć leki przeciwbólowe.

W piątej partii nastąpił kolejny zwrot akcji. Nadal ponownie skorzystał z pomocy medycznej i to chyba była dobra decyzja. Hiszpański tenisista szybko wyszedł na prowadzenie 3:0, chociaż w trzecim gemie musiał bronić dwóch break pointów. Udało mu się jednak postawić swojego rywala pod ścianą. Nadal mimo problemów zdrowotnych pokazał wielką klasę i po ponad czterech godzinach spędzonych na korcie wygrał piątego seta 6:3 i cały mecz 6:3, 6:4, 3:6, 3:6, 6:3.

Rafael Nadal został pierwszym półfinalistą tegorocznego Australian Open. W meczu o finał zmierzy się z Gaelem Monfilsem lub Matteo Berrettinim. Nadal ostatni raz wystąpił w finale Australian Open w 2019 roku. Przegrał wówczas z Novakiem Djokoviciem. W Melbourne triumfował tylko raz – w 2009 roku

Dla Shapovalova z kolei to najlepszy występ w Australian Open w karierze. Do tej pory w Australii dotarł najdalej do trzeciej rundy. W tym roku zakończył swoją przygodę na ćwierćfinale pokonując po drodze jednego z głównych faworytów – Alexandra Zvereva.