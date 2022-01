"Świątek chce mieć wygrany nie tylko Roland Garros". Ekspert nie ma wątpliwości

Notowana na 38. miejscu w rankingu WTA Sorana Cirstea grała w Melbourne jeden z najlepszych turniejów w karierze. Niespełna 32-letnia Rumunka w I rundzie pokonała Petrę Kvitovą (19 WTA) 6:2, 6:2, w II rundzie była wyraźnie lepsza od 96. w rankingu Kristiny Kucovej (6:2, 6:4), a w III rundzie sprawiła niespodziankę, wygrywając z Anastazją Pawluczenkową (11 WTA) 6:3, 2:6, 6:2.

Cirstea dobra, Świątek jeszcze lepsza

Iga Świątek, numer 9 rankingu WTA, nie pozwoliła Cirstei wyrównać jej najlepszego osiągnięcia w karierze. Rumunka raz w życiu była w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego - w 2009 roku w US Open. Teraz była blisko awansu do ćwierćfinału Australian Open. Ale Świątek okazała się lepsza.

- Sorana grała w tym turnieju imponująco. Jej mocne uderzenia to był dobry przepis na Igę. Spodziewałem się, że to będzie bardzo trudny mecz dla Świątek - mówi Mats Wilander.

Trzykrotny mistrz Australian Open podkreśla nie tylko klasę rywalki, z którą walczyła Iga, ale i to, że Polce gra się w Melbourne szczególnie trudno. - To jest prawdopodobnie najgorsza nawierzchnia dla Igi - mówi o szybkich kortach. - Mimo to Iga gra dobrze, w sposób przemyślany. Już w poprzedniej rundzie z Kasatkiną miała wiele bardzo wyrównanych gemów, a mimo to końcowy wynik wyglądał dla niej komfortowo - zauważa Wilander.

Rzeczywiście trudny mecz III rundy z Rosjanką notowaną na 23. miejscu w rankingu WTA Świątek wygrała wysoko: 6:2, 6:3. - Iga Świątek wyraźnie ma długoterminowe cele. I jest na dobrej drodze, żeby je osiągnąć. Ona chce mieć wygrany nie tylko Roland Garros. Zdecydowanie - kończy ekspert Eurosportu.

W ćwierćfinale Australian Open 2022 nasza mistrzyni Roland Garros 2020 zmierzy się z Aryną Sabalenką (2 WTA) albo z Kaią Kanepi (115 WTA).