Eksperci reagują na zwycięstwo Świątek. "Pokonała przeszkodę", "Mental TOP"

Wygrana z Rumunką Soraną Cirsteą to historyczny sukces w karierze Igi Świątek. Polka jeszcze nigdy przedtem nie awansowała do ćwierćfinału Australian Open. - To było stresujące - napisała na jednej z kamer tuż po meczu. Trudno się z tym nie zgodzić, bo gdy tylko zdobyła zwycięski punkt, kucnęła przy korcie i wydała z siebie okrzyk radości.

REKLAMA

Zobacz wideo "Djoković jest największym sportowcem w naszym kraju. Wszyscy jesteśmy po jego stronie"

Iga Świątek zbiera pozytywne komentarze. "Wygrana cieszy na bardzo wielu płaszczyznach i ma nieocenioną wartość"

Całe spotkanie kosztowało Igę Świątek wiele energii, co sama przyznała w pomeczowym wywiadzie. Dostrzegli to również eksperci komentujący osiągnięcie Polki. "W takim turnieju musisz czasem pocierpieć i większość wciąż grających w Australian Open też ma to za sobą. Były problemy, nadeszła świetna reakcja. Trudny mecz. Ta wygrana Igi cieszy na bardzo wielu płaszczyznach i ma nieocenioną wartość" - pisze Marek Furjan, komentator tenisa.

Iga Świątek pnie się w rankingu WTA. Kolejna wygrana da jej wielki awans

Awans do ćwierćfinału Australian Open to największy sukces 20-latki w tym turnieju. "Brawo! Trudny mecz, sinusoida formy, Rumunka naciskała ale jest najlepszy wynik Polki w karierze w Melbourne" - gratuluje sukcesu Dominik Senkowski ze Sport.pl. "Twardo i nieustępliwie do samego końca to był klucz do zwycięstwa" - dodaje Dawid Celt, komentator.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Niektórzy zwrócili uwagę na przygotowanie fizyczne i psychiczne naszej tenisistki. "Dużo trudniejszy mecz niż się spodziewaliśmy. Tenisowo było średnio, ale mentalnie i fizycznie znakomity mecz Igi. W drodze pod duże rzeczy zawsze pojawiają się przeszkody i tę przeszkodę dziś Iga Świątek pokonała" - napisał Hubert Błaszczyk. "Bardzo cieszy gra Igi w najważniejszych momentach. Sztuką jest wówczas grać swój najlepszy tenis. I dziś się to Polce udało. Mental top" - dodał Maciej Zaręba, komentator Canal+Sport.