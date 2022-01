Z kim Iga Świątek zagra w ćwierćfinale Australian Open? Polka już czeka na rywalkę

Iga Świątek po raz pierwszy w historii zagra w ćwierćfinale Australian Open. Polka pod dwóch i pół godzinach pokonała Rumunkę Soranę-Mihaelę Cirsteę 2:1 (5:7, 6:3, 6:3).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek chce namieszać w Australian Open. "Czwarta runda to plan minimum"

Novak Djoković jednak zagra w Australian Open? Zaskakujące słowa szefa turnieju

Wcześniej Świątek wyeliminowała Harriet Dart (123. WTA) z Wielkiej Brytanii, wygrywając 6:3, 6:0. W drugiej rundzie pokonała Rebeccę Peterson (82. WTA) ze Szwecji 6:2, 6:2, natomiast w trzeciej rundzie wygrała z Rosjanką Darią Kasatkiną (6:2, 6:3). Sorana Cirstea z kolei w pierwszej rundzie wyeliminowała Czeszkę Petrę Kvitovą (19. WTA), z którą wygrała 6:2, 6:2. Następnie z dalszej rywalizacji wyrzuciła Słowaczkę Kristinę Kucovą, pokonując ją 6:2, 6:4, zaś w trzeciej rundzie wygrała z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową 6:3, 2:6, 6:2.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Moim zdaniem Iga dojdzie do finału. Barty, Badosa, Sakkari - te najtrudniejsze dla Igi rywalki - są w drugiej części drabinki. Wiadomo, że Kasatkina była groźna, najpewniej Pawluczenkowa w IV rundzie będzie groźna, a później też Sabalenka w ewentualnym ćwierćfinale. Ale dla Igi w tej formie te przeciwniczki to jest marzenie. Iga miała udane losowanie, a teraz sztuką jest je wykorzystać, co nasza tenisistka robi. Iga ma niezwykły talent, ma obok bardzo doświadczonego trenera i uważam, że naprawdę możemy liczyć na bardzo dużo. Choć podkreślam, że mecz IV rundy nie będzie łatwy - mówił niedawno były znakomity polski tenisista, Wojciech Fibak w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.

Sensacja! Była liderka rankingu odpadła z Australian Open. Życiowy sukces 32-latki

Świątek czeka na rywalkę w ćwierćfinale Australian Open

W ćwierćfinale Polka rozstawiona w turnieju z numerem siódmym zagra ze zwyciężczynią spotkania Kaia Kanepi (115. WTA) - Aryna Sabalenka (2. WTA). Zdecydowaną faworytką meczu będzie Białorusinka.