Novak Djoković jednak zagra w Australian Open? Zaskakujące słowa szefa turnieju

Novak Djoković na własnej skórze odczuł zasady panujące w Australii w trakcie pandemii koronawirusa. Serb - obecnie lider światowego rankingu - został z ich powodu wykluczony z tegorocznego Australian Open. Wynika to z obowiązku zaszczepienia osób chcących wjechać do kraju. Djoković nie zaszczepił się przeciwko koronawirusowi co, mimo wielu rozpraw sądowych, zaprzepaściło jego szansę na start w Wielkim Szlemie.

Novak Djoković miał nie zagrać w Australii do 2025 roku.

Zgodnie z wyrokiem sądu Novak Djoković będzie mógł otrzymać wizę w Australii dopiero w 2025 roku. Oznacza to wykluczenie tenisisty ze wszystkich turniejów organizowanych w kraju przez najbliższe trzy lata. W kontrze do ogłoszonego wyroku wypowiedział się jednak szef Australian Open. Czy możemy spodziewać się Serba w przyszłorocznych rozgrywkach? - Tak. Oczywiście, Najpierw musi rozegrać ten sezon, ale za rok taki będzie jego zamiar. Koniec końców, jest numerem jeden na świecie i naprawdę kocha Australian Open - podkreślił Craig Tiley w rozmowie z ABC. Tiley potwierdził również, że Djoković nie zamierza pozywać Tennis Australia za podjętą przez krajowe władze decyzję.

Sprawa Djokovicia jest niecodzienna, ponieważ początkowo rozważano, że Serb wystartuje w Australian Open 2022 jako "medyczny wyjątek". Presja związana z tą decyzją była wywierana także na organizatorach turnieju. - Każda presja, aby sprowadzić tutaj zawodników, jest taka sama. To się dzieje każdego roku. Tenis jest inny niż pozostałe sporty: nie zatrudniamy zawodników. Więc to, co musimy zrobić, to zaoferować im środowisko, które absolutnie kochają - i robimy to. To jest ich ulubione miejsce do gry. - tłumaczył szef Australian Open.

Craig Tiley zapewnił również, że po tegorocznej edycji Australian Open zostaną wyciągnięte wnioski na kolejny rok. - Nawet w ciągu ostatniego tygodnia od wyroku sądu rzeczy uległy zmianie. Byliśmy na początku fali zakażeń omikronem i dlatego ciągle szukaliśmy jasności. Było dużo złożonych i sprzecznych informacji - tłumaczył Tiley.

Djoković okazał się jedynym zawodnikiem, którego sytuacja wywołała takie zamieszanie. Ostatnio australijskie media poinformowały, że Park Hotel, w którym przebywał Serb, oferuje skandaliczne warunki życia. W hotelu przebywa ponad 30 uchodźców ubiegających się o azyl w Australii. Wielu z nich przebywa tam już od blisko 10 lat

Tenisiści, którzy zakwalifikowali się do Australian Open walczą o triumf w Wielkim Szlemie od 17 stycznia. Koniec turnieju zaplanowano na 30 stycznia.