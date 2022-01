Iga Świątek poznała rywalkę w IV rundzie AO. Pierwszy taki pojedynek

Iga Świątek w czwartej rundzie tegorocznego Australian Open zagra z ponad 11 lat starszą Soraną Cirsteą. Rumuńska tenisistka już teraz ma na swoim koncie mniej sukcesów w grze pojedynczej od Polki, co jednak nie oznacza, że będzie łatwą rywalką dla 20-latki.

Sukcesy Sorany Cirstei

Największym osiągnięciem 31-latki w turniejach wielkoszlemowych było dotarcie do ćwierćfinału French Open w 2009 roku, w którym przegrała Samathą Stosur. W ubiegłorocznej edycji tego turnieju Rumunka dotarła z kolei do czwartej rundy, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze.

Jeśli chodzi o Australian Open, Cirstea najlepszy wynik osiągnęła w 2017 roku, kiedy to zakończyła rywalizację na czwartej rundzie (porażka z Garbine Muguruzą). W 2021 roku z kolei odpadła już w trzeciej rundzie, przegrywając wówczas z Marketą Vondrousovą.

W całej karierze Sorana Cirstea wygrała tylko dwa turnieje rangi WTA. W październiku 2008 roku pokonała w Taszkencie Sabine Lisicki 2:6, 6:4, 7:6(4), natomiast w kwietniu 2021 roku w Stambule wygrała z Elise Mertens 6:1, 7:6(3).

Najlepszym rokiem rumuńskiej tenisistki pod względem zajętej pozycji w rankingu był rok 2013, kiedy to uplasowała się na 22. pozycji. Rok wcześniej na koniec roku była 27., a w 2008 i 2017 roku zajmowała 37. miejsce.

Droga Sorany Cirstei do czwartej rundy Australian Open

W tegorocznej edycji Australian Open Cirstea pokazywała się z bardzo dobrej strony. W pierwszej rundzie dość niespodziewanie wygrała z Petrą Kvitovą 6:2, 6:2. Następnie również pewnie pokonała 6:2, 6:4 Kristinę Kucovą ze Słowacji, zaś w trzeciej rundzie sprawiła kolejną niespodziankę, pokonując wyżej notowaną Anastasiję Pawluczenkową 6:3, 2:6, 6:2.

Pojedynek, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału Australian Open pomiędzy Igą Świątek i Soraną Cirsteą odbędzie się w poniedziałek 24 stycznia o godzinie 1:00 w nocy polskiego czasu.