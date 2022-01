Iga Świątek pomści Linette? Gdzie i kiedy oglądać mecz z Darią Kasatkiną? [TRANSMISJA]

Iga Świątek rozprawiła się z Brytyjką Harriet Dart (WTA 123.) 6:3, 6:0 w pierwszej rundzie Australian Open, a spotkanie trwało zaledwie godzinę i 12 minut. Równie szybko Polka poradziła sobie ze Szwedką Rebeccą Peterson (WTA 82.), wygrywając 6:2, 6:2. "W tym roku staram się zmienić swoje nastawienie do turniejów i jeszcze bardziej cieszyć się tym, co dzieje się wokół nich" - mówiła Świątek po zakończeniu spotkania, zdradzając do jakich zmian doszło od nowego sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek chce namieszać w Australian Open. "Czwarta runda to plan minimum"

Australian Open. Iga Świątek może pomścić Magdę Linette

Iga Świątek zagra o awans do czwartej rundy Australian Open z Rosjanką Darią Kasatkiną (WTA 23.). 24-latka najpierw pokonała 6:3, 6:1 Szwajcarkę Stefanie Voegele, a w drugiej rundzie wygrała 6:3, 6:2 z Magdę Linette. Świątek zagra z Rosjanką po raz drugi w karierze - wcześniej tenisistki rywalizowały w drugiej rundzie turnieju w Eastbourne i to Kasatkina okazała się zwycięska (4:6, 6:0, 6:1). W kolejnej rundzie Świątek może zagrać ze zwyciężczynią meczu Sorana-Mihaela Cirstea (Rumunia, WTA 38.) - Anastazja Pawluczenkowa (Rosja, WTA 11.).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Daria Kasatkina zdradziła w kwietniu zeszłego roku w wywiadzie dla sports.ru, że jest zazdrosna o wyniki Igi Świątek. "Nie ukrywam, jestem zazdrosna. Ale dla mnie zazdrość nie jest złym uczuciem, to raczej kierunek do celu. Jeśli ktoś ma coś, czego chcesz, to jest oczywiste, że będziesz tego chcieć coraz bardziej. To dla mnie normalna sprawa" - powiedziała Rosjanka.

Australian Open. Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Świątek?

Mecz Igi Świątek z Darią Kasatkiną odbędzie się w sobotę 22 stycznia o godzinie 9:00 czasu polskiego. Spotkanie będzie można obejrzeć dzięki transmisji na antenie Eurosportu 1, ale też za pośrednictwem strony player.pl, eurosportplayer.com oraz aplikacji mobilnych Player i Eurosport Player.