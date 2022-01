Rafael Nadal w IV rundzie AO, ale Chaczanow nie był tylko tłem

Rafael Nadal (5. ATP) z powodu kontuzji stopy nie zagrał w dwóch ostatnich turniejach wielkoszlemowym - w Wimbledonie oraz US Open oraz w silnie obsadzonych turniejach w Toronto, Cincinnati i Turnieju Mistrzów. Hiszpan w imponującym stylu wrócił do gry, wygrywając 6:1, 6:4, 6:2 z Amerykaninem Marcosem Gironem (66. ATP), a potem ogrywając 6:2, 6:3, 6:4 kwalifikanta, Niemca Yannicka Hanfmanna (126. ATP. Nadal w trakcie swojej bogatej kariery tylko raz wygrał turniej wielkoszlemowy w Melbourne - w 2009 roku, gdzie w finale pokonał 7:5, 3:6, 7:6(3), 3:6, 6:2 Rogera Federera.

Nadal znów wygrywa w Australian Open, ale Chaczanow zdołał urwać seta

Początek spotkania wskazywał na to, że Rafael Nadal bez większego problemu pokona Karena Chaczanowa (30. ATP) i będzie mógł przygotowywać się do czwartej rundy Australian Open. W pierwszych dwóch setach Hiszpan trzykrotnie przełamał przeciwnika i wygrał 6:3, 6:2.

Chaczanow wyszedł z opresji przy własnym podaniu w trakcie trzeciego seta, a dodatkowo przełamał Nadala w czwartym gemie. Ostatecznie Rosjanin urwał seta byłemu liderowi światowego rankingu, ale w czwartej partii przegrał 1:6.

"Nadal wciąż pozostaje doskonały" - tak występ Hiszpana krótko skwitowała oficjalna strona ATP.

- To był dla mnie wyjątkowy tydzień. Każdy rok, w którym mogę grać w Melbourne, jest dla mnie wyjątkowy. Grałem przeciwko świetnemu rywalowi, a przede wszystkim dobremu przyjacielowi. To mój najlepszy mecz po powrocie. Włożyłem dużo wysiłku w to, żeby wrócić do tego miejsca, więc jestem szczęśliwy - mówił Nadal po zakończeniu spotkania.

Karen Chaczanow przegrał ósmy mecz w karierze z Rafaelem Nadalem, przez co awansował na trzecie miejsce w niechlubnym dla niego rankingu. Tylko dwóch innych tenisistów przegrało więcej razy z Nadalem - mowa o dwóch Francuzach: Richardzie Gasquecie oraz Paul-Henrim Mathieu, którzy zanotowali odpowiednio 17 oraz 10 porażek z rzędu z Hiszpanem. Rafael Nadal zagra w kolejnej rundzie Australian Open z Francuzem Adrianem Mannarino, który w czterech setach pokonał Rosjanina Asłana Karacewa (7:6, 6:7, 7:5, 6:4).

Pozostałe piątkowe wyniki III rundy Australian Open: