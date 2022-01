Iga Świątek przechodzi metamorfozę. "Staram się"

To już pewne, że Iga Świątek (WTA 9.) zagra w III rundzie Australian Open. Wielkoszlemowy turniej jest dotychczas łatwą drogą dla 20-letniej tenisistki. W pierwszym meczu Polka pokonała Harriet Dart (WTA 123.) 6:3, 6:0, aby następnie wziąć się za Szwedkę Rebeccę Peterson (WTA 82.) 6:2, 6:2. W kolejnej rundzie zmierzy się z Darią Kasatkiną (WTA 23.) 2:6, 3:6.

REKLAMA

Zobacz wideo "Djoković jest największym sportowcem w naszym kraju. Wszyscy jesteśmy po jego stronie"

Iga Świątek zaczęła pracę na wszystkich frontach. "Teraz zajmuje mi to mniej czasu"

- Nigdy nie chce się oglądać tenisistki ze łzami w oczach na korcie, a już w szczególności nie wtedy, kiedy turniej jest rozgrywany w formacie "każdy z każdym" i czekają ją jeszcze dwa mecze. Mam nadzieję, że ze Świątek wszystko w porządku – pisał podczas WTA Finals dziennikarz, David Kane. I rzeczywiście były momenty, w których słyszeliśmy Igę krzyczącą do trenera, płaczącą na korcie czy rzucającą siarczystymi wyrażeniami pod nosem.

Eurosport tłumaczy kibicom, dlaczego nie pokazał meczu Igi Świątek

Wygląda na to, że od nowego sezonu nadeszły zmiany, także po stronie mentalnej. - W tym roku staram się zmienić swoje nastawienie do turniejów i jeszcze bardziej cieszyć się tym, co dzieje się wokół nich. Dla przykładu, gdy przegrałam z Ashleigh Barty [WTA 1. - przyp. red.] w półfinale WTA 500 w Adelajdzie, oczywiście byłam smutna i poddenerwowana, ale przejście tego zajęło mi mniej czasu. To dlatego, że staram się podejść do tego w taki sposób, aby mieć też przerwę psychiczną - czytamy w tekście.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

W jaki sposób Iga Świątek "resetuje się" podczas turniejów w Australii? - Każdego dnia chodziłam do ogrodów botanicznych w Adelajdzie. To zupełnie inny, dużo cieplejszy sposób, aby być bliżej natury, szczególnie po tak chłodnych miesiącach w Europie. Pomaga mi też spacer po plaży St. Kilda, która jest jedną z największych atrakcji Melbourne. To mi pomaga. W tym tygodniu byłam tam już dwa razy - kontynuuje Świątek.

Polska tenisistka przyznała, że nie lubi stagnacji, która sprawia, że się nudzi. Unikanie takiego odczucia jest jednym z elementów, których stara się unikać cały jej zespół. Spacer blisko wody ją natomiast uspokaja i jak sama twierdzi, pozwala zachować energię.

Iga Świątek rozegra kolejne spotkanie w nocy z piątku na sobotę (21-22 stycznia).