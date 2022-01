Hurkacz komentuje aferę wokół Djokovicia. "Ta cała sytuacja jest smutna"

Najlepszy polski tenisista wygrał swoje pierwsze spotkanie w Australian Open 2022, ale nie bez problemów. W poniedziałek Hubert Hurkacz mierzył się z Jegorem Gierasimowem i choć wygrał dwa pierwsze sety (6:2, 7:6(7:3)), trzecią partię zwyciężył Białorusin 7:6(7:5). Ostatecznie to jednak Polak cieszył się z wygranej po triumfie w ostatnim secie 6:3.

Hurkacz współczuje Djokoviciowi. "Na pewno było mu ciężko"

Czekając na środowe spotkanie II rundy AO, Hurkacz udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym był pytany m.in. o zamieszanie wokół Novaka Djokovicia. Serb ostatecznie został zmuszony do opuszczenia Australii po długotrwałym konflikcie z władzami, który zdawał się już nie mieć końca.

Liderowi rankingu ATP nie udało się przekonać Australijczyków do wydania mu pozwolenia na wzięcie udziału w turnieju pomimo tego, że jest niezaszczepiony. W sobotę przesądził o tym definitywnie sąd federalny i w niedzielę Djoković opuścił kraj.

- Ta cała sytuacja jest smutna. Najpierw miał nie lecieć, potem dostał zgodę, a to, co następnie się działo tutaj na miejscu... No cóż, na pewno było mu ciężko - skomentował Hubert Hurkacz. I odniósł się też do obostrzeń pandemicznych, które w tym roku wyglądają nieco inaczej niż w poprzednim. - W poprzednim sezonie kwarantanna była dla wszystkich trudna i cieszę się, że się teraz zmieniło. Nasza pozycja wygląda dużo lepiej niż wtedy - dodał.

Mecz pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Adrianem Mannarino w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open zostanie rozegrany w środę 19 stycznia jako ostatni na korcie John Cain Arena. Początek starcia szacuje się na godzinę 7:00 - 7:30. Wszystko zależy od tego, jak potoczy się starcie Stefana Kozlova z Matteo Berrettinim. Transmisje przeprowadzą stacje Eurosport 1 i 2, a także Player.pl.