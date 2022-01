W meczu Australian Open dziewczynka nagle upadła. Tenisiści szybko ruszyli na pomoc

Pedro Martinez i Federico Delbonis to zawodnicy znajdujący się w czołowej setce rankingu ATP. Wyżej sklasyfikowany jest Delbonis, który zajmuje 38. miejsce. Dla porównania Hiszpan plasuje się na 61. lokacie. W przypadku obu tenisistów najlepszym wynikiem w Australian Open jest trzecia runda.

Wzorowa reakcja tenisistów po omdleniu dziecka na Australian Open. "Nie wahali się"

Pedro Martinez rywalizował z Federico Delbonisem o awans do drugiej rundy tegorocznego Australian Open. Zdecydowanie najbardziej wyrównany był pierwszy set, gdzie doszło do tie-breaka. Tam lepszy okazał się Hiszpan, który wygrał 17:15. W trakcie tie-breaka przy stanie 9:8 dla Martineza tenisiści spostrzegli, że jedna z dziewczynek podających piłki osunęła się na kort i zemdlała. Zawodnicy nie wahali się ani przez chwilę i przystąpili do pomocy. Po chwili dziewczynie pomogły też służby porządkowe i jeden z kibiców.

Portal 7NEWS poinformował, że stan dziewczynki poprawił się po przetransportowaniu do poczekalni, gdzie zajął się nią sztab medyczny. "Panowie, ukłony dla Was. Nie zawahaliście się pomóc dziewczynce, która upadła w upale" - czytamy w tweecie opublikowanym przez australijski program Wide World of Sports. W trakcie meczu w Melbourne termometry wskazywały 23 stopnie Celsjusza, przez co internauci twierdzili, że taka reakcja organizmu dziewczynki może być związana ze szczepieniem. Taka informacja nie została nigdzie potwierdzona.

Finalnie Pedro Martinez awansował do drugiej rundy Australian Open, wygrywając 7:6 (17-15), 3:6, 6:4, 6:2 z Federico Delbonisem. 24-letni Hiszpan zagra w kolejnej rundzie z Chilijczykiem Cristianem Garinem, który zajmuje 19. miejsce w rankingu ATP.