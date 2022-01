Polak jak taran w Australian Open. Fenomenalny mecz. Zmiażdżył rywala

Kamil Majchrzak (107. ATP) nie miał spokojnej głowy w przygotowaniach do Australian Open. Na początku roku otrzymał bowiem pozytywny wynik testu na koronawirusa, co mogło całkowicie wykluczyć go z turnieju. Nie mógł wziąć udziału w kwalifikacjach. Musiał więc liczyć na to, by przed kwalifikacjami wycofał się jeden z zawodników. I tak się stało. Pechowcem okazał się Jenson Brooksby, który też rozchorował się na COVID-19 tuż przed wylotem do Australii. A wynik testu Majchrzaka był już negatywny, więc mógł wystąpić w Australian Open.

Kapitalne dwa sety Majchrzaka

Kamil Majchrzak w I rundzie Australian Open zmierzył się z doświadczonym, 37-letnim Włochem Andreasem Seppim (101. ATP), który w tym turnieju aż cztery razy awansował do IV rundy (w latach 2013, 2015, 2017-18). Zawodnicy zmierzyli się ze sobą dotychczas dwa razy - najpierw w 2017 roku lepszy był Seppi na kortach trawiastych w Antalyai 6:2, 7:6, a w ubiegłym roku Polak zrewanżował się wygraną w challengerze w Nottingham 4:6, 6:2, 6:3.

W Melbourne to Kamil Majchrzak dyktował warunki na korcie w dwóch pierwszych setach. Stracił w nich w sumie zaledwie dwa gemy. Dopiero trzecia partia była bardzo wyrównana. Przy stanie 5:5 Majchrzak przełamał rywala, a chwilę później pewnie wygrał swój serwis i całe spotkanie.

Polak miał kapitalną 87 proc. (40/46) skuteczność wygranych punktów po pierwszym podaniu (rywal 71 proc.). Co ciekawe, Kamil Majchrzak ani razu nie stracił swojego serwisu, a Seppi miał zaledwie trzy szanse na przełamanie. Polak miał też więcej winnerów (28-20) i mniej niewymuszonych błędów (29-38). Dzięki wygranej Majchrzak osiągnął już najlepszy wynik w Australian Open, bo dotychczas tylko dwa razy odpadał w I rundzie - w 2019 i 2021 roku. Oprócz tego wiadomo już, że wróci do najlepszej setki rankingu ATP. W obecnym rankingu na żywo zajmuje 93. miejsce.

Kamil Majchrzak w kolejnej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą meczu: Lorenzo Musetti (Włochy, 60. ATP) - Alex De Minaur (Australia, 42. ATP).