Uwaga na godzinę! Iga Świątek gra w Australian Open [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

W poniedziałek rozpoczęła się kolejna edycja Australian Open. Na kortach twardych w Melbourne zobaczymy pięciu polskich tenisistów. Największe oczekiwania są wobec Huberta Hurkacza, który nie bez problemów poradził sobie z Białorusinem Gierasimowem 6:2, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3. W nocy z poniedziałku na wtorek do gry wkroczy Iga Świątek.

Iga Świątek jedną z faworytek do wygrania Australian Open. Na początek łatwa rywalka

Wiele wskazuje na to, że polska tenisistka jest w dobrej formie w nowym roku. W jedynym sprawdzianie przed AO 20-latka dotarła do półfinału turnieju w Adelajdzie, w którym przegrała z liderką światowych list Ashleigh Barty. Przed rozpoczęciem wielkoszlemowego turnieju portal GiveMeSport przygotował zestawienie siedmiu zawodniczek, którym daje największe szanse na wygranie Australian Open. W tym gronie znalazła się również Świątek.

W I rundzie Polka zmierzy się z Brytyjką Harriet Dart (123. WTA), która musiała przebrnąć przez kwalifikacje, aby móc zagrać w głównym turnieju. Zdecydowaną faworytką tego spotkania jest Świątek. Największym sukcesem jej rywalki w imprezach wielkoszlemowych była trzecia runda Wimbledonu w 2019 roku. Dla porównania, w ubiegłym roku Świątek we wszystkich czterech najważniejszych turniejach tenisowych dochodziła co najmniej do czwartej rundy. Ponadto Dart ma koncie udział w finale Wimbledonu w mikście oraz cztery wygrane turnieje singlowe rangi ITF World Tennis Tour

Jeśli Świątek wygra, w II rundzie może zagrać ze Szwedką Rebeccą Peterson lub Australijką Darią Saville, którą już pokonała w Adelajdzie.

Australian Open. Kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz? Transmisja, stream online

Spotkanie Igi Świątek z Harriet Dart rozpocznie się najwcześniej godzinie 2:30 czasu polskiego. Godzina może ulec przesunięciu w przypadku przedłużenia się meczu Garbine Muguruza - Clara Burel na korcie Rod Laver Arena. Transmisję będzie można zobaczyć na Eurosport 1 lub Eurosport 2, a także na platformach player.pl oraz polsatboxgo.pl.