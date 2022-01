Hubert Hurkacz i Iga Świątek spadli w światowych rankingach

Hubert Hurkacz udanie rozpoczął rywalizację w wielkoszlemowym Australian Open. Polak w pierwszej rundzie pokonał Jegora Gierasimowa 6:2, 7:6(7:3), 6:7(5:7), 6:3. Iga Świątek z kolei czeka na swój pojedynek. 20-latka we wtorek o godzinie 2:30 polskiego czasu zagra z Harriet Dart.

Boniek skomentował zwycięstwo Hurkacza. Tenisista mu odpowiedział

Spadek Huberta Hurkacza

W najnowszym rankingu ATP Hubert Hurkacz zanotował spadek o jedną pozycję - z 10. na 11. Z czołowej dziesiątki wypchnął go Włoch Jannik Sinner. W pierwszej "10" doszło tylko do jeszcze jednej zmiany. Rafael Nadal i Andriej Rublowa zamienili się pozycjami, przez co Hiszpan jest piąty, a Rosjanin szósty.

Liderem rankingu w dalszym ciągu jest Novak Djoković. Serb z powodu braku szczepienia przeciw koronawirusowi nie wystąpi w Australian Open i z tego powodu jego pozycja będzie uzależniona od wyników, jakie w Australii osiągną Daniił Miedwiediew i Alexander Zverev.

Ranking ATP World Tour - stan na 17 stycznia:

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 11015 pkt

2. (2) Daniił Miedwiediew (Rosja) 8935

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7970

4. (4) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 6540

5. (6) Rafael Nadal (Hiszpania) 4875

6. (5) Andriej Rublow (Rosja) 4785

7. (7) Matteo Berrettini (Włochy) 4568

8. (8) Casper Ruud (Norwegia) 4155

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3608

10. (11) Jannik Sinner (Włochy) 3390

11. (10) Hubert Hurkacz (Polska) 3336

...

107. (107) Kamil Majchrzak (Polska) 708

171. (171) Kacper Żuk (Polska) 395

Świątek również spadła w rankingu

Spadek w rankingu również o jedną pozycję zanotowała Iga Świątek, która aktualnie zajmuje 9. pozycję. Początkowo polska tenisistka miała w ostatnim tygodniu wystąpić w Sydney, jednak ostatecznie zdecydowała się zrezygnować z udziału. Powodem tej decyzji był ból żeber i zmęczenie okresem przygotowawczym do sezonu.

Świątek została wyprzedzona przez Paulę Badosę, która właśnie w Sydney okazała się najlepsza. Hiszpanka zanotowała spory awans - z 9. na 6. lokatę. Liderką zestawienia pozostała Ashleigh Barty, a za jej plecami znajdują się Białorusinka Aryna Sabalenka i Hiszpanka Garbine Muguruza.

Ranking WTA Tour - stan na 17 stycznia: