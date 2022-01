Gwiazda wycofuje się z Australian Open. W ubiegłym sezonie Świątek nie wygrała z nią ani razu

Ons Jabeur bardzo dobrze grała dwa lata temu w Australian Open. Tunezyjka awansowała do ćwierćfinału turnieju rozgrywanego na kortach Melbourne Park, stając się tym samym pierwszą arabską zawodniczką, której udało się dotrzeć do czołowej ósemki wielkoszlemowych zmagań.

Jabeur tłumaczy powody rezygnacji z Australian Open

W poniedziałek tenisistka z Tunezji miała zagrać z Hiszpanką Nurią Parrizas (63. WTA). 27-latka zrezygnowała jednak z udziału w tym pojedynku, a jej miejsce zajęła Irina Bara z Rumunii (134. WTA), szczęśliwa przegrana z eliminacji.

"Kontuzji pleców doznałam w trakcie zeszłotygodniowego turnieju w Sydney. Robiłam wszystko, aby być gotową do startu i myślałam, że mi się to uda. Niestety ból okazał się zbyt silny, a ja jestem dopiero u progu wyczerpującego sezonu" - ogłosiła Jabeur we wpisie na Twitterze.

Rezygnacja Jabeur nie ma wpływu na ewentualne późniejsze losy Igi Świątek. Obie zawodniczki grają w dwóch różnych połówkach drabinki i spotkać mogłyby się dopiero w finale. W ubiegłym sezonie Polka dwa razy grała z Jabeur i oba mecze przegrała. Pierwszy w turnieju w Cincinnati, a drugi - w Wimbledonie.