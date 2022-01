Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają o fortunę. Tak wygląda pula nagród w Australian Open

W przyszłym tygodniu rozpocznie się Australian Open. Na twardych kortach w Melbourne zobaczymy trzy polskie tenisistki - Igę Świątek, Magdalenę Fręch oraz Magdę Linette oraz dwóch tenisistów - Huberta Hurkacza oraz Kamila Majchrzaka. Jak co roku na uczestników prestiżowego turnieju wielkoszlemowego czeka ogromna pula nagród.

Australian Open 2022. Polscy tenisiści grają o fortunę. Prawie 10 milionów złotych za zwycięstwo

Łącznie tenisiści podniosą z kortów 54 milionów dolarów, na co składają się nagrody w singlu, deblu, mikście oraz kwalifikacjach. Najwięcej, co oczywiste, zarobią singliści i singlistki. Tym razem na zwycięzców w turnieju męskim i kobiecym czeka po 2,1 mln dolarów, czyli nieznacznie więcej niż 12 miesięcy temu. W przeliczeniu na krajową walutę to około 8,2 mln zł. Nawet stosunkowo niewielka podwyżka w wysokości nagród to pozytywna wiadomość dla uczestników, gdyż z powodu pandemii koronawirusa pule nagród w wielu turniejach znacznie się uszczupliły. Przegrany w finale otrzymają 1,15 mln dolarów (4,5 mln zł), natomiast półfinaliści 653 tys. dolarów (2,57 mln zł).

W ubiegłym roku Iga Świątek opadła w IV rundzie Australian Open. Gdyby powtórzyła ten wyczyn w tym roku, zarobiłaby 240 tys. dolarów. Hurkacz rozczarował na kortach Melbourne i odpadł w I rundzie. Za takie osiągnięcie zarobiłby w tym roku 75 tys. dolarów.

Australian Open 2022. Pula nagród w turniejach singlistów:

Zwycięzca - 2 098 031 dolarów amerykańskich

Finalista - 1 149 356 dol.

Półfinał - 653 126 dol.

Ćwierćfinał - 392 970 dol.

4. runda - 239 358 dol.

3. runda - 161 275 dol.

2. runda - 112 382 dol.

1. runda - 75 164 dol.

Z kim zmierzą się polscy tenisiści w I rundzie Australian Open?

Polscy tenisiści wiedzą już, z kim zmierzą się w I rundzie turnieju. Najtrudniejsze zadanie ma Magdalena Fręch, która zmierzy się z Rumuną Simoną Halep (15. WTA). Iga Świątek zmierzy się z Brytyjką Harriet Dart (125. WTA), natomiast rywalką Magdy Linette będzie Łotyszka Anastasija Sevastova (70. WTA). Kamil Majchrzak zagra z Włochem - Andreasem Seppim (98. WTA), a Hurkacz już w poniedziałek z Jegorem Gerasimowem (108. WTA)