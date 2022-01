Wielka gratka dla kibiców. Iga Świątek wśród gwiazd nowego serialu Netflixa

Netflix chce wykorzystać wielki sukces "Drive to Survive", w którym od trzech sezonów Formuły 1 pokazuje kulisy królowej motorsportu. Co roku przyciąga wielu fanów, zarówno młodych, jak i starszych, nie tylko zainteresowanych Formułą 1. W mediach społecznościowych można z łatwością znaleźć komentarze fanów, którzy zainteresowali się sportem właśnie z powodu serialu, wyprodukowanego przez Netfliksa.

Netflix stworzy serial o sezonie tenisowym

W piątek Netflix poinformował, że twórcy serialu o Formule 1 zajmą się produkcją nowego serialu, tym razem o rywalizacji tenisistów i tenisistek. Nagrania rozpoczną się już podczas rozpoczynającego się w poniedziałek Australian Open. Zgodnie z komunikatem, operatorzy Netfliksa będą obecni podczas wszystkich tegorocznych turniejów Wielkiego Szlema.

Djoković może już nigdy nie zagrać w Australii. "Szokujący finał sprawy"

- Tenis jest kochany na całym świecie, z turniejami na najwyższym poziomie na wszystkich kontynentach i sportowcami z różnych krajów. Dzięki historycznemu partnerstwu z czterema turniejami Wielkiego Szlema, ATP Tour, WTA Tour i ATP Media, serial będzie pełen rzadkich materiałów i bogaty w osobiste historie, które z pewnością przyciągną stałych fanów, jak i nowych - zdradził Brandon Riegg, wiceprezes ds. seriali nierotacyjnych i filmów dokumentalnych Netfliksa.

Tym samym pojawia się możliwość, aby kibice tenisa zajrzeli tam, gdzie dotąd kamery telewizyjne nie sięgały. Będą mogli z bliska poznać kulisy gry w turniejach, zobaczyć, jak wyglądają przygotowania gwiazd, m.in. Rafaela Nadala, Novaka Djokovicia, Igi Świątek czy Ashleigh Barty. Sprawą otwartą pozostaje kwestia, które gwiazdy zgodzą się zaprosić kamery Netfliksa do własnego domu, by podobnie jak kierowcy Formuły 1, pokazać swoje prywatne życie obok sportu.

Pozytywnie o pomyśle serialu o tenisie wypowiadał się już także Andy Murray. - Myślę, że to wzmocniło sport. Nie jestem pewien, czy tenis jest wystarczająco dostępny i otwarty, ale możliwość zrobienia czegoś podobnego z tenisistami byłaby niewiarygodnie dobra dla tego sportu - mówił Szkot podczas turnieju w Abu Zabi, zapytany o możliwość powstania serialu podobnego do "Drive to Survive".

Początek tegorocznego Australian Open już w poniedziałek, 17 stycznia. Polacy już poznali swoich pierwszych rywali, a także kiedy zagrają swoje spotkania I rundy turnieju.