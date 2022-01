Skandal w el. Australian Open. Zawodnik na korcie skrytykował organizację turnieju [WIDEO]

Bernard Tomić to australijski tenisista, który kiedyś zapowiadał się na wielkiego zawodnika. Jako junior wygrał dwa turnieje wielkoszlemowe. Pierwszy tytuł wywalczył podczas Australian Open w 2008 roku, stając się najmłodszym zwycięzcą juniorskich rozgrywek wielkoszlemowych w erze open. Seniorskich kortów jednak nie podbił. Jeszcze w 2016 roku był w TOP 20 światowego rankingu, ale teraz jest na peryferiach wielkiego tenisa. W rankingu ATP Tomić zajmuje dopiero 257. miejsce.

"Nie mogę uwierzyć, ze nikt nie jest tu testowany"

Z tego powodu Tomić musiał walczyć w kwalifikacjach tegorocznego turnieju Australian Open. W pierwszym meczu we wtorek zmierzył się z Romanem Safiullinem (146. ATP). Po zaledwie 58 minutach przegrał 1:6, 4:6. Na początku drugiego seta Tomić skrytykował obowiązujące protokoły, które dopuszczają do gry w kwalifikacjach zawodników bez przechodzenia regularnych testów PCR.

- Jestem pewny, że w następnych dwóch dniach będę miał pozytywny wynik testu. Postawię ci obiad, jeśli nie uzyskam go w ciągu trzech dni. W przeciwnym razie to ty postawisz mi obiad. Nie mogę uwierzyć, że nikt nie jest tu testowany - mówił Tomić do sędziego.

W czwartek okazało się, że 29-letni Australijczyk jest chory na koronawirusa.

- Nadal czuję się dość chory. Czuję się gorzej psychicznie niż fizycznie. Bardzo chciałem pokazać się australijskiej publiczności. Jestem rozczarowany, że powstrzymał mnie wirus. Na korcie miałem wrażenie, że jestem słaby. Brakowało mi energii do walki - tłumaczy Tomić dla portalu theage.com.au.

Australian Open ruszy w poniedziałek, 17 stycznia. Zagra w nim pięciu reprezentantów Polski: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Plan pierwszych spotkań naszych zawodników można zobaczyć tutaj.