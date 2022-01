A jednak! Djoković poznał rywala w Australian Open. Losowanie opóźnione

Australia to jedno z państw o najsurowszych zasadach wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Władze Australian Open dopuściły do gry wyłącznie tenisistów zaszczepionych lub zakwalifikowanych jako "medyczny wyjątek". Do tego drugiego grona należy najlepszy tenisista świata Novak Djoković.

"Djoković jest największym sportowcem w naszym kraju. Wszyscy jesteśmy po jego stronie"

Djoković - Nadal w półfinale?

Gdy tenisista dotarł do Australii, skierowano go do ośrodka dla imigrantów, a następnie cofnięto mu pozwolenie na wjazd do kraju. W poniedziałek 10 stycznia australijski sąd zdecydował o uchyleniu decyzji władz centralnych o anulowaniu wizy tenisisty, ale Novak Djoković wciąż nie może być pewny gry w Australian Open. "Reuters" pisze, że Alex Hawke, australijski minister imigracji wciąż rozważa anulowanie wizy Djokovicia.

Wydaje się jednak, że lider światowego rankingu jest bliżej udziału w Australian Open. Tym bardziej że losowanie turnieju zostało przez sprawę Djokovicia opóźnione. Ostatecznie jednak doszło do skutku. Serb został rozlosowany z numerem jeden w turniejowej drabince.

Jeśli Djoković zagra, to pierwszym rywalem będzie jego rodak - Miomir Kecmanović (78. ATP). A jaką ewentualną drabinkę w drodze do zwycięstwa w imprezie ma Djoković? W IV rundzie może zmierzyć się np. z Francuzem Gaelem Monfilsem (19. ATP), który kilka dni temu wygrał turniej ATP 250 w Adelajdzie, pokonując w finale Rosjanina Karena Chaczanowa (30. ATP) 6:4, 6:4. W ćwierćfinale na Djoković może czekać ubiegłoroczny finalista Wimbledonu, Włoch Matteo Berrettini (7. ATP), w półfinale Hiszpan Rafael Nadal (6. ATP) lub Niemiec Alexander Zverev (3. ATP), a w finale wicelider światowego rankingu - Rosjanin Daniił Miedwiediew.

Australian Open rozpocznie się w poniedziałek, 17 stycznia. Jeśli Djoković wygra turniej, to będzie liderem w klasyfikacji wygranych zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych. Na razie po 20 zwycięstw mają Djoković, oraz niegrający w tym roku w Melbourne - Roger Federer i Rafael Nadal.

Polscy tenisiści poznali swoich rywali w pierwszej rundzie turnieju wielkoszlemowego Australian Open. Iga Świątek (8. WTA), która w Australian Open jest rozstawiona z numerem siódmym, w pierwszej rundzie zmierzy się z zawodniczką z kwalifikacji. Rywalem Huberta Hurkacza (10. ATP) w pierwszej rundzie będzie Białorusin Egor Gerasimov (106. ATP).