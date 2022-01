Media: Australijskie władze chcą deportować Djokovicia! "Wykopie Jokera"

Australia to jedno z państw o najsurowszych zasadach wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Władze Australian Open dopuściły do gry wyłącznie tenisistów zaszczepionych lub zakwalifikowanych jako "medyczny wyjątek". Do tego drugiego grona należy najlepszy tenisista świata Novak Djoković.

Gdy tenisista dotarł do Australii, skierowano go do ośrodka dla imigrantów, a następnie cofnięto mu pozwolenie pozwolenie na wjazd do kraju. W poniedziałek 10 stycznia australijski sąd zdecydował o uchyleniu decyzji władz centralnych o anulowaniu wizy tenisisty, ale Djoković wciąż nie może być pewny gry w Australian Open.

Paul Bongiorno, dziennikarz australijskiego tygodnika "The Saturday Paper" opublikował wpis na Twitterze, w którym krótko odniósł się do sytuacji związanej z Novakiem Djokoviciem. "Słyszę, że Alex Hawke (australijski minister imigracji) jutro wykopie Jokera" - napisał. To zatem oznacza, że Hawke skorzysta z przysługującego mu uprawnienia i ponownie cofnie wizę tenisiście, w wyniku czego Djoković wróci do Serbii.

Premier Serbii Ana Brnabić w rozmowie z agencją prasową Reuters poinformowała, że przekazała swojemu odpowiednikowi z Australii, iż tamtejszy rząd jest gotów udzielić gwarancji, że Djoković będzie przestrzegał lokalnych przepisów. Wygląda na to, że taka deklaracja nie będzie potrzebna, ponieważ lider światowego rankingu nie zostanie dopuszczony do pierwszego Wielkiego Szlema w 2022 roku.

Novak Djoković zataił w deklaracji podróży swój pobyt w Hiszpanii, a konkretniej przygotowania do Australian Open w Marbelli. Podstawą przyznania Djokoviciowi wizy do Australii był pozytywny wynik testu z 16 grudnia 2021 roku. "W wynikach cyfrowych znajduje się znacznik czasu dla daty 26 grudnia godzina 14:21 czasu serbskiego. Takie znaczniki czasu są zwykle generowane automatycznie przez systemy testów koronawirusa. Wskazują, kiedy poszczególne testy są wprowadzane do odpowiedniej bazy danych" - czytamy w "Der Spiegel".