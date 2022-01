Jest oficjalny komunikat ATP w sprawie Novaka Djokovicia

Zamieszanie związane ze startem Novaka Djokovicia w tegorocznym turnieju wielkoszlemowym Australian Open rozpoczęło się przed kilkoma dniami. Jedną z podstawowych zasad startu w zawodach jest szczepienie na koronawirusa. Serb miał być jedynym niezaszczepionym, co przez pewien moment umożliwiała mu wiza przyznana w ramach tzw. "wyjątku medycznego". Gdy tenisista dotarł do Australii, skierowano go do ośrodka dla imigrantów, a następnie cofnięto mu pozwolenie pozwolenie na wjazd do kraju bez konieczności zaszczepienia się na COVID-19.

Novak Djoković wciąż chce grać, a ATP jest zadowolone z przebiegu rozprawy. "Wierzył, że otrzymał niezbędne zwolnienie lekarskie"

Novak Djoković podjął odpowiednie kroki prawne. Odwołał się od decyzji władz o cofnięciu wizy, nie wiadomo jednak, jak rozpatrzą one apelację tenisisty. W poniedziałek Serb opublikował również oświadczenie, w którym poinformował, że chce zostać i "spróbować konkurować" w tegorocznym Australian Open.

Apelacja Djokovicia doprowadziła do rozprawy sądowej, o czym poinformowało ATP. "Wierzył, że otrzymał niezbędne zwolnienie lekarskie, aby spełnić wymogi przepisów umożliwiających wjazd do kraju. Seria wydarzeń, które doprowadziły do poniedziałkowej rozprawy sądowej, była szkodliwa na wszystkich frontach, w tym dla samopoczucia Novaka i jego przygotowań do Australian Open. Wnioski o zwolnienia lekarskie dla zawodników są składane niezależnie od ATP, jednak byliśmy w stałym kontakcie z Tennis Australia, aby uzyskać jasność podczas całego procesu. Cieszymy się z wyniku poniedziałkowego przesłuchania i czekamy na ekscytujące kilka tygodni tenisa przed nami" - czytamy na oficjalnej stronie stowarzyszenia.

Jednocześnie ATP napisało, że w obliczu obecnych problemów związanych z pandemią koronawirusa, szanuje restrykcyjną politykę władz Australii, choć ostatnie dni "uwypukliły potrzebę lepszego zrozumienia, komunikacji i stosowania zasad".

"W szerszym ujęciu, ATP nadal zdecydowanie zaleca szczepienia dla wszystkich graczy ATP Tour, co naszym zdaniem jest niezbędne dla naszego sportu. Cieszy nas fakt, że 97 procent zawodników z pierwszej setki jest zaszczepionych przed tegorocznym Australian Open" - zakończono oświadczenie.

Australian Open ruszy w poniedziałek, 17 stycznia. Novak Djoković jest obrońcą tytułu. W ubiegłorocznym finale pokonał Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (2. ATP) 7:5, 6:2, 6:2.