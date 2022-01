Polak pewny występu w Australian Open. A nie mógł grać w kwalifikacjach

Wielkimi krokami zbliża się kolejna, a dokładnie już 110. edycja Australian Open. Rozpoczęcie pierwszego turnieju wielkoszlemowego w 2022 roku zaplanowane jest na 17 stycznia i potrwać on ma do 30 stycznia. Wiadomo już, że najbliższa edycja będzie zupełnie inna od poprzednich przez szalejącą w dalszym ciągu pandemię koronawirusa.

Do niedawna wydawało się, że w Australian Open z pewnością zobaczymy tylko czwórkę Polaków. W drabince turnieju głównego znaleźli się bowiem: Hubert Hurkacz (10. ATP), Iga Świątek (8. WTA), Magda Linette (55. WTA) i Magdalena Fręch (105. WTA). Pozostali nasi reprezentanci mieli wziąć udział w kwalifikacjach.

W poniedziałek okazało się jednak, że pewny występu w głównej drabince jest jeszcze Kamil Majchrzak (107. ATP). Polak w kilka dni temu otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa, co mogło całkowicie wykluczyć go z turnieju, ponieważ nie mógł wziąć udziału w rozpoczynających się kwalifikacjach.

- Cieszę się, że zagram w Australian Open bez konieczności przebijania się przez eliminacje, bo to zawsze pozwala oszczędzić trochę sił w nogach przed ewentualnym pięciosetowymi meczami w Wielkim Szlemie. Zresztą w obecnej sytuacji nawet nie mógłbym do nich przystąpić, przez pozytywny wynik na COVID-19, jaki otrzymałem w piątek. Uniemożliwił mi on grę w półfinale ATP Cup przeciwko Hiszpanom. Zgodnie z procedurami będę musiał teraz przejść siedmiodniową kwarantannę w Sydney - powiedział Majchrzak.

Okazało się jednak, że nie będzie to konieczne. Wszystko za sprawą Amerykanina Jensona Brooksby'ego, który wycofał się z rywalizacji. Dzięki temu Majchrzak nie musi brać udziału w kwalifikacjach. W tych weźmie więc udział tylko trójka Polaków: Kacper Żuk (168. ATP), Urszula Radwańska (231. WTA) i Katarzyna Kawa (155. WTA).