Nadal mówi o cyrku ws. Djokovicia. "Prywatnie wolałbym, żeby nie grał"

Trwa zamieszanie związane z przyjazdem serbskiego tenisisty Novaka Djokovicia na Australian Open. Serb przebywał w ośrodku dla imigrantów po tym, jak władze Australii cofnęły mu pozwolenie na wjazd do kraju bez konieczności zaszczepienia się na COVID-19.

W poniedziałek sąd w Australii wydał jednak wyrok, na mocy którego tenisista może zostać w kraju. Oznaczałoby to, że Serb mógłby wziąć udział w Australian Open. To jednak nie jest koniec tej sprawy. Niedługo po wyroku w mediach pojawiła się informacja, że Djoković znów miał zostać aresztowany przez policję federalną w Melbourne. Następnie inne źródła donosiły, że taka decyzja dopiero ma zapaść.

Całą sprawę ponownie skomentował jeden z największych rywali Novaka Djokovicia, Rafael Nadal. Hiszpan już wcześniej zabierał głos w tej sprawie, jeszcze przed ogłoszeniem wyroku. - Podjął decyzję i miał do niej prawo. Ale zawsze są konsekwencje. Wystarczyło, żeby Djoković wytłumaczył, czemu nie może się szczepić, biorąc pod uwagę, że przyjęcie szczepionki było wymogiem udziału w turnieju. Było jasne, że żeby wziąć udział w turnieju, wystarczyło się zaszczepić. Ludzie w ostatnich latach wycierpieli zbyt wiele, żeby nie przestrzegać zasad. Moim zdaniem szczepienia to jedyne rozwiązanie, by zatrzymać pandemię – mówił Hiszpan.

Rafael Nadal skomentował wyrok ws. Djokovicia

Teraz przyjął trochę inne stanowisko. W rozmowie z radiem Onda Cero całe medialne zamieszanie określił jako "cyrk". – Niezależnie od tego czy zgadzam się z Djokoviciem w niektórych kwestiach, to w tym przypadku przemówiła sprawiedliwość. Lepiej jest, kiedy na korcie rywalizują najlepsi na świecie – powiedział Nadal, po czym śmiejąc się dodał: - Chociaż prywatnie wolałbym, żeby nie grał. Ale życzę mu szczęścia.

Turniej Australian Open ruszy w poniedziałek, 17 stycznia. Novak Djoković jest obrońcą tytułu. W ubiegłorocznym finale pokonał Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (2. ATP) 7:5, 6:2, 6:2. Serb łącznie aż dziewięciokrotnie wygrywał ten turniej.