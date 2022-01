Iga Świątek została powalona przez liderkę rankingu WTA

To było drugie spotkanie obu zawodniczek. Dla Igi Świątek była to przede wszystkim okazja do rewanżu. Obie tenisistki stanęły naprzeciw siebie w maju ubiegłego roku podczas turnieju WTA w Madrycie. Lepsza okazała się wtedy Australijka, wygrywając 7:5, 6:4. Teraz stawką był finał turnieju w Adelajdzie, a dla Igi dodatkowo utrzymanie świetnej passy w tym turnieju.

Jednak w pierwszym secie widać było, jak trudne zadanie czekało Igę. Polka była wyraźnie słabsza od swojej przeciwniczki i stać ją było tylko na przebłyski. A to zdecydowanie za mało na turniejową "jedynkę" i liderkę rankingu WTA. Wyrównany bój trwał tylko do piątego gema. W czwartym Iga miała szansę na przełamanie, ale nie wykorzystała jej i chwilę później sama została przełamana. Nie zdołała już się zbliżyć do rywalki, która wygrała wszystkie pozostałe gemy, a swoje serwisowe wygrywała po prostu do zera. Pierwszego seta Iga Świątek przegrała 2:6.

Iga Świątek w drugim secie była lepsza niż w pierwszym

W drugim secie Iga pokazała jednak swoją lepszą wersję i to, że jest w stanie rywalizować z najlepszymi. Częściej popisywała się dobrymi akcjami, ale na Barty czasami i to było za mało. Kiedy wydawało się, że Iga zagrała idealnie i Barty nie ma szans na dojście do piłki, nie tylko zdołała odbić, ale czasami robiła to tak, że Idze pozostawało tylko spojrzeć w stronę uciekającej piłki. Nade wszystko jednak problemem była dyspozycja Australijki na zagrywce. Nie dawała Idze szansy na to, żeby się zbliżyć. A sama przełamała Polkę w trzecim gemie.

Najbliżej powrotu do gry Iga była w gemie szóstym. Stoczyła tam wyrównany bój z Australijką i w końcu zaczęła wygrywać punkty przy jej serwisie. Miała nawet jednego break pointa, ale turniejowa "jedynka" zachowała zimną krew i nie dała się przełamać. Innym pozytywem w grze Igi były jej reakcje na wydarzenia na korcie. Widać było, że Polka się nie załamuje, a niektóre nieudane zagrania kwitowała nawet drobnym uśmiechem albo gestem "tak mało zabrakło". Do końca meczu Iga wygrała swoje gemy serwisowe, wychodząc z opresji w dziewiątym gemie, kiedy Barty miała piłkę meczową. Niestety, Australijka też wygrała wszystkie swoje podania i wygrała cały mecz 6:2, 6:4. Tym samym Barty zakończyła świetną passę Igi Świątek, która wygrała w Adelajdzie osiem meczów z rzędu. Dopiero dziewiąty okazał się przegrany.

Barty w finale zagra z pochodzącą z Kazachstanu Jeleną Rybakiną (WTA 14.). Finał odbędzie się w niedzielę.

