BBC ujawnia linię obrony Novaka Djokovicia. To zakażenie koronawirusem

Świat żyje tematem Novaka Djokovicia, który ma ogromne problemy z wjazdem czy może raczej pozostaniem w Australii. Lider rankingu ATP wciąż przebywa w australijskim hotelu dla imigrantów, czekając na ostateczną decyzję w swojej sprawie. Serb trafił tam po tym, jak przybył do Australii, aby wziąć udział w Australian Open. Wszystko związane jest, z tym że Djoković prawdopodobnie jest niezaszczepiony i pomimo pierwotnej zgody na jego przybycie australijskie władze zmieniły zdanie.

Djoković miał otrzymać specjalne zezwolenie, ale kiedy pojawił się na lotnisku, był przesłuchiwany, został też poproszony o dostarczenie dowodów, na podstawie których otrzymał zwolnienie lekarskie. Zgodnie z tamtejszym prawem Djokovicia mogą dotyczyć trzy przypadki, w których mógłby rzeczywiście ubiegać się o zwolnienie z kwarantanny - "poważne zdarzenie niepożądane" związane z pierwszą dawką, ostry stan chorobowy lub choroba zapalna serca (w ciągu ostatnich sześciu miesięcy).

Djoković niedawno przeszedł zakażenie

Jak informuje BBC, linia obrony Djokovicia opiera się na tym, że Serb jest odporny na koronawirusa, ponieważ przeszedł chorobę całkiem niedawno. Brytyjczycy, powołując się na prawników Djokovicia piszą, że 16 grudnia Djoković otrzymał pierwszy wynik testu na koronawirusa, który dał wynik pozytywny. I właśnie na tej podstawie Serb miał otrzymać specjalne zezwolenie na przyjazd do Australii.

O tym, czy to rzeczywiście wystarczy, zadecyduje australijski sąd. Wszystko powinno być jasne w poniedziałek 10 stycznia. Australian Open rozpoczyna się 17 stycznia i potrwa do 30 stycznia. Djoković jak do tej pory dziewięciokrotnie wygrywał ten turniej.

