Iga Świątek gra z numerem 1.! Uwaga na godzinę [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Iga Świątek rok temu wygrała turniej WTA w Adelajdzie, a w tym roku jest na dobrej drodze do tego, aby powtórzyć ten sukces. Polska tenisistka jest już w półfinale turnieju, a w nim będzie ją czekać piekielnie trudne zadanie. Zmierzy się ona z liderką światowego rankingu, Australijką Ashleigh Barty. Gdzie i o której obejrzeć ten pojedynek?

Hitowy mecz Igi Świątek ze światową "1". W 2021 roku przegrała tylko jeden finał

Wielkie wyzwanie dla Igi Świątek na turnieju WTA w Adelajdzie

Świątek rozpoczęła nowy sezon tenisowy na kortach w Adelajdzie, gdzie przed rokiem wygrała swój pierwszy turniej rangi WTA 500. W pierwszej rundzie Iga spokojnie poradziła sobie z Darią Saville 6:3, 6:3. W II rundzie natomiast problemów nie sprawiła jej finalistka ostatniego US Open Leylah Fernandez, z którą wygrała 6:1, 6:2. Genialną passę Igi Świątek, która nie przegrała do tamtej pory w Adelajdzie ani jednego seta, przerwała Wiktoria Azarenka. Ale jeden wygrany set to było wszystko, na co stać było Białorusinkę. Świątek wygrała ćwierćfinał 6:3, 2:6, 6:1.

Ashleigh Barty rozpoczęła zmagania w Adelajdzie od drugiej rundy. Australijka trochę męczyła się z Coco Gauff, ale wygrała 4:6, 7:5, 6:1. W ćwierćfinale zamknęła mecz już w dwóch setach wygrywając z Sofią Kenin, 6:3, 6:4.

Największym sukcesem australijskiej tenisistki w 2021 roku był triumf w Wimbledonie. W finałowym pojedynku 25-latka pokonała Czeszkę Karolinę Pliskovą 6:3, 6:7(4), 6:3. Poza Wimbledonem triumfowała jeszcze w Melbourne (7:6(3), 6:4 z Garbine Muguruzą), Miami (6:3, 4:0 krecz z Biancą Andreescu), Stuttgarcie (6:3, 6:0, 6:3 z Aryną Sabalenką) i Cincinnati (6:3, 6:1 z Jil Teichmann). Przegrała jedynie finał w Madrycie z Sabalenką 0:6, 6:3, 4:6.

To właśnie w Madrycie Barty i Świątek stanęły naprzeciw siebie po raz pierwszy i jak dotąd ostatni. Lepsza okazała się wtedy Australijka, wygrywając 7:5, 6:4. Teraz stawką jest finał turnieju w Adelajdzie. W nim czeka już Jelena Rybakina z Kazachstanu.

Iga Świątek - Ashleigh Barty. Gdzie i o której godzinie obejrzeć mecz?

Pojedynek Igi Świątek z Ashleigh Barty w półfinale turnieju WTA w Adelajdzie rozpocznie się w sobotę 8 stycznia o godzinie 9:30 polskiego czasu. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal + Sport oraz w aplikacji Canal + Online.