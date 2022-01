Rafael Nadal skomentował sytuację Djokovicia. Jego słowa wywołały burzę

Trwająca pandemia koronawirusa sprawiła, że w Australii wprowadzono surowe ograniczenia sanitarne, którymi objęty będzie wielkoszlemowy turniej Australian Open. Kilka tygodni temu ogłoszono, że udział w zawodach będą mogli wziąć jedynie zaszczepieni tenisiści. Niedawno jednak pojawiły się informacje, że wprowadzony zostanie jeden wyjątek, który wywołał mnóstwo kontrowersji. Chodziło o Novaka Djokovica, któremu zezwolono na udział w turnieju, choć od dłuższego czasu nie ujawnia on informacji na temat swojego statusu zaszczepienia. Djoković miał zostać uznany za "medyczny wyjątek".

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek zmieniła trenera? "Przemyślana, ale ryzykowna decyzja"

Djoković ma być wydalony z Australii! Wiza cofnięta. Prezydent Serbii interweniuje

Samolot z serbskim tenisistą udającym się na wielkoszlemowy Australian Open, wylądował w Melbourne w środę. Minęło kilka godzin, a Novak Djoković wciąż nie opuszczał lotniska. Media informowały, że Serb nie otrzymał pozwolenia na wjazd do Melbourne, bo władze stanu Wiktoria odmówiły mu wizy z powodu źle wypełnionej dokumentacji. Ostatecznie postanowiono, że Djoković wróci do Serbii. Tenisista odwołał się od tej decyzji, ale nie wiadomo ostatecznie czy zostanie wpuszczony do Australii. Na razie czeka na informacje i mieszka w Park Hotel.

Rafael Nadal zabrał głos ws. Djokovicia

Rafael Nadal ostro skomentował sytuację związaną z Novakiem Djokoviciem. - Podjął decyzję i miał do niej prawo. Ale zawsze są konsekwencje. Wystarczyło, żeby Djoković wytłumaczył, czemu nie może się szczepić, biorąc pod uwagę, że przyjęcie szczepionki było wymogiem udziału w turnieju - podkreślał Hiszpan.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!



"W takich czasach żyjemy". Covid przeszkodził Polakom. Hurkacz zagrał mecz turnieju

- Było jasne, że żeby wziąć udział w turnieju, wystarczyło się zaszczepić. Ludzie w ostatnich latach wycierpieli zbyt wiele, żeby nie przestrzegać zasad. Moim zdaniem szczepienia to jedyne rozwiązanie, by zatrzymać pandemię - dodał Hiszpan.

Słowa Nadala wywołały potężną burzę

W Serbii słowa Nadala wywołały potężną burzę. Na łamach "Telegrafa" dziennikarze ostro skomentowali komentarze Hiszpana. - Zakazał Djokoviciowi wjazdu do Australii i kazał mu się szczepić. Ale zapomniał o 12-godzinnych torturach na lotnisku. My nigdy ci tego nie zapomnimy - grzmi "Telegraf". - Trzech mędrców przyniosło światu tenisa wielką głupotę. Nikt nie chce, by lider rankingu nie mógł grać w turnieju. Zasady są takie same dla wszystkich, o ile nie zmienia się ich z dnia na dzień - podkreślili dziennikarze "Telegrafu".

Ale nie tylko w Serbii. Wystarczy spojrzeć na media społecznościowe Hiszpana. - Jestem Hiszpanem, ale to z tym drugim mężczyzną na zdjęciu się identyfikuję, a nie ludźmi takimi jak ty, którzy wspierają tyranię - napisał jeden z kibiców pod zdjęciem Rafaela Nadala z Djokoviciem.

- A co powiesz o tenisistce, która chciała się szczepić, ale nie mogła tego zrobić Pfizerem i nie może grać. Łatwo jest milczeć, być tchórzem i przyczyniać się do dyskryminacji. Zawiodłeś mnie jako sportowiec i jako człowiek - dodała jedna z fanek, dodając zdjęcie Natalii Wichlancewej, która zaszczepiła się Sputnikiem i nie może z tego powodu wystąpić w Australian Open.

Rafael Nadal reaguje na burzę wokół Djokovicia. A to nie koniec. Schett: To straszne

- Przez lata podziwiałem cię, cierpiałem z tobą, zachęcałem, zostawałem, aby oglądać twoje mecze i chciałem, abyś był najlepszym tenisistą wszechczasów. Myślałem, że jesteś kompletną osobą, ale udowodniłeś, że nie jesteś, nie zasługujesz na to, by być najlepszym w historii. Na tym kończy się mój podziw dla Ciebie - dodał kolejny fan w komentarzach pod zdjęciem Nadala.