Ojciec Djokovicia kompletnie odleciał. "Novak to Spartakus. Przywódca uciśnionych"

Trwająca pandemia koronawirusa sprawiła, że w Australii wprowadzono surowe ograniczenia sanitarne, którymi objęty będzie wielkoszlemowy turniej Australian Open. Kilka tygodni temu ogłoszono, że udział w zawodach będą mogli wziąć jedynie zaszczepieni tenisiści. Niedawno jednak pojawiły się informacje, że wprowadzony zostanie jeden wyjątek, który wywołał mnóstwo kontrowersji.

Chodziło o Novaka Djokovicia, któremu zezwolono na udział w turnieju, choć od dłuższego czasu nie ujawnia on informacji na temat swojego statusu zaszczepienia. Djoković miał zostać uznany za "medyczny wyjątek".

Samolot z serbskim tenisistą udającym się na wielkoszlemowy Australian Open, wylądował w Melbourne w środę. Minęło kilka godzin, a Novak Djoković wciąż nie opuszczał lotniska. Media informowały, że Serb nie otrzymał pozwolenia na wjazd do Melbourne, bo władze stanu Wiktoria odmówiły mu wizy z powodu źle wypełnionej dokumentacji.

Ostatecznie postanowiono, że Djoković wróci do Serbii. Tenisista odwołał się od tej decyzji, ale nie wiadomo ostatecznie czy zostanie wpuszczony do Australii. Na razie czeka na informacje i mieszka w Park Hotel. Ostateczna decyzja w sprawie ma zapaść w poniedziałek.

"Djoković jest w australijskiej niewoli"

Bardzo mocno o sytuacji syna wypowiedział się Srdjan Djoković. - Mój syn jest w australijskiej niewoli, ale nigdy nie był bardziej wolny. Od tego momentu Novak stał się symbolem i przywódcą wolnego świata, świata biednych i uciśnionych krajów i narodów - powiedział.

I dodał: - Mogą go uwięzić wieczorem, jutro zakuć w kajdany, ale prawda zawsze znajdzie swoją drogę. Novak to Spartakus nowego świata, który nie toleruje niesprawiedliwości, kolonializmu i hipokryzji. Pokazał, że można osiągnąć wszystko, jeśli ma się marzenia, i dzieli się nimi z miliardami ludzi, którzy go podziwiają.

Tegoroczny Australian Open rozpocznie się w poniedziałek, 17 stycznia. Djoković w Melbourne triumfował aż 9-krotnie. To rekordowe osiągnięcie.