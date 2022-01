Świątek gra z rewelacją zeszłego roku. Uwaga na godzinę. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV]

Iga Świątek broni w Adelajdzie tytułu wywalczonego przed rokiem i wygrała w pierwszej rundzie 6:3, 6:3 z Australijką Darią Saville. Polka przyznała po zakończeniu meczu, że jest zadowolona ze swojej postawy na początku 2022 roku. "Były wzloty i upadki, bo jeśli rozgrywa się pierwszy pojedynek w sezonie, to one muszą się pojawić i już. Ale ogólnie jestem zadowolona. Mogłam w tym meczu dobrze sprawdzić te schematy, które wcześniej ćwiczyłam na treningach. Wyszło całkiem nieźle" - powiedziała.

WTA w Adelajdzie. Iga Świątek nie będzie miała łatwo

Leylah Fernandez w poprzednim sezonie doszła do finału turnieju w Nowym Jorku, eliminując po drodze takie tuzy jak Naomi Osaka, Elina Switolina czy Aryna Sabalenka. W tym najważniejszym meczu uległa jednak równie młodej Emmie Raducanu i musiała odłożyć marzenia o triumfie w Wielkim Szlemie. W nowym sezonie z pewnością spróbuje nawiązać do tamtych sukcesów. Udowodniła to już w pierwszej rundzie turnieju w Adelajdzie pokonując pewnie Jekaterinę Aleksandrową 6:3, 6:4. Fernandez zajmuje 24. miejsce w rankingu WTA.

Iga Świątek grała z Leylah Fernandez tylko raz, ale to miało miejsce tylko w rozgrywkach juniorskich. Świątek po drodze może mieć dużo łatwiej, ponieważ z turnieju WTA w Adelajdzie odpadła już Maria Sakkari, Petra Kvitova, Paula Badosa oraz Aryna Sabalenka. Prawdopodobnie w kolejnej rundzie Świątek zagra z Wiktorią Azarenką, byłą liderką światowego rankingu i mistrzynią Australian Open z 2012 oraz 2013 roku.

Gdzie i kiedy oglądać pojedynek Świątek - Fernandez?

Spotkanie Igi Świątek z Leylah Fernandez w drugiej rundzie turnieju WTA w Adelajdzie odbędzie się w nocy ze środy (5.01) na czwartek (6.01) o godzinie 1:30 czasu polskiego. Dzień wcześniej zawodniczki rywalizowały o godzinach 1:30, 3:00 oraz 9:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można oglądać na antenie Canal + Sport oraz w aplikacji Canal + Online.