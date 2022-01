Djoković ma być wydalony z Australii! Wiza cofnięta. Prezydent Serbii interweniuje

Samolot z serbskim tenisistą udającym się na wielkoszlemowy Australian Open, wylądował w Melbourne w środę, kilkadziesiąt minut przed północą czasu lokalnego. Minęło kilka godzin, a Novak Djoković wciąż nie opuszczał lotniska. Serbskie media podawały, że Djoković "nie otrzymał pozwolenia na wjazd do Melbourne, ponieważ władze stanu Wiktoria odmówiły mu wizy z powodu rzekomo źle wypełnionej dokumentacji, która nie pasuje do osób, które otrzymały zwolnienie lekarskie i nie muszą się szczepić przeciwko COVID-19."

Jest wyjątek dla Djokovicia czy jednak go nie ma?

Wciąż trwająca pandemia sprawiła, że w Australii wprowadzono surowe ograniczenia sanitarne, którymi objęty będzie również tegoroczny wielkoszlemowy turniej Australian Open. Już kilka tygodni temu ogłoszono, że udział w zawodach będą mogli wziąć jedynie zaszczepieni tenisiści.

Niedawno jednak pojawiły się informacje, że wprowadzony zostanie jeden wyjątek, który wywołał mnóstwo kontrowersji. Chodziło właśnie o Djokovica, któremu zezwolono na udział w turnieju, choć od dłuższego czasu nie ujawnia on informacji na temat swojego statusu zaszczepienia. Prowadzi to do wniosku, że Serb nie zaszczepił się przeciw koronawirusowi.

Djoković miał zostać uznany za "medyczny wyjątek", na podstawie czego mógł wystąpić w AO. Środowe wydarzenia na lotnisku w Melbourne świadczą jednak o tym, że ten wyjątek, to może być za mało.

Wiza Djokovicia została odrzucona. Prezydent Serbii interweniuje

Portal telegraf.rs informował wieczorem czasu polskiego, że lider rankingu ATP jest uwięziony na lotnisku w pokoju pilnowanym przez dwóch policjantów. Djoković ma być pozbawiony dostępu do telefonu komórkowego i możliwości kontaktu z członkami swojego zespołu. - Najlepszy tenisista na świecie jest traktowany jak przestępca, przebywa w areszcie. To skandaliczne zachowanie australijskich władz - twierdzą serbskie media.

Chwilę później okazało się jednak, że z Serbem rozmowę telefoniczną przeprowadził prezydent Serbii Aleksandar Vucić. - Powiedziałem naszemu Novakowi, że cała Serbia jest z nim i że nasi ludzie zrobią wszystko, aby nękanie najlepszego tenisisty na świecie zostało natychmiast zakończone - napisał na Instagramie Vucić. W międzyczasie okazało się, że sztab Djokovicia złożył wniosek o wizę, która nie pozwala na zwolnienia lekarskie. Decyzją rządu premiera Scotta Morrisona ten wniosek został odrzucony. To doprowadziło do sytuacji, przez którą tenisista ma zostać wydalony z Australii w czwartkowy poranek.

Aleksandar Vucić wezwał do siebie ambasadora Australii w Belgradzie i zażądał, aby natychmiast dopuszczono Djokovicia do gry w Australian Open - podały serbskie media. - Zgodnie ze wszystkimi normami prawa międzynarodowego, Serbia będzie walczyć o Novaka, prawdę i sprawiedliwość - podkreślił prezydent.

Całe zamieszanie wokół najlepszego obecnie tenisisty na świecie dotyczy tego, że ten nie przyjął szczepionki przeciwko koronawirusowi. Serb chce jednak powalczyć o zwycięstwo w Australian Open. - Djoković musi udowodnić, że ma prawdziwe zwolnienie medyczne ze szczepienia COVID-19, gdy wyląduje w Australii lub będzie następnym samolotem wracał do domu - powiedział w środę rano premier Australii Scott Morrison.

Tenisista otrzymał jednak wcześniej zwolnienie od Australijczyków, które teraz jest przez nich podważane. Wygląda to tak, jakby władze Australii próbowały naprawić swój błąd w postaci przyznania Djokoviciowi specjalnego zwolnienia i nie miały świadomości, jak duże zamieszanie wywoła na świecie decyzja o dopuszczeniu Serba do turnieju na zasadzie "medycznego wyjątku".