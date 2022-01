Amerykański tenisista zawstydził Djokovicia. "Kto jest wierniejszy swoim przekonaniom?"

- Tennys Sandgren zawsze był antyszczepionkowcem, nigdy tego nie ukrywał. Zgodnie ze swoim przekonaniem, Amerykanin, dwukrotny ćwierćfinalista Australian Open, nie pojedzie w tym roku do Melbourne - informuje francuski portal tennisactu.net.

REKLAMA

Zobacz wideo Hurkacz postraszył Djokovicia. "Zwycięstwa Huberta z tymi największymi są kwestią czasu"

Nie poprosił o zwolnienie

96. na świecie dziś Sandgren był w najlepszej ósemce Australian Open w sezonach 2018 oraz 2020. W tym roku zdecydował się wycofał się z australijskiej imprezy z powodu wymogu szczepień przeciwko COVID-19. Jak podał Ben Rothenberg z „New York Times": „Sandgren powiedział mi, że nie próbował ubiegać się o specjalne zwolnienie, ponieważ uznał, że nie spełnia żadnej ze wskazanych przesłanek."

We wtorek Sandgren oficjalnie wycofał się z imprezy. Do głównej drabinki turnieju wskoczył na jego miejsce Białorusin Egor Gierasimow (113. ATP). Dokładnie w tym samym czasie Novak Djoković oświadczył na Instagramie: „Za mną fantastyczny czas z moimi bliskimi, a dziś udaję się w podróż do Australii. Ze specjalnym zezwoleniem". To oznacza, że został zakwalifikowany jako "medyczny wyjątek".

Kulesza szykuje prawdziwą bombę? Może zatrudnić zdobywcę Złotej Piłki

Djoković wyjątkiem

Djoković w przeszłości kwestionował zasadność szczepień, nie tylko na koronawirusa. Potem się z tego wycofywał, ale dodawał, że musi się zastanowić, czy chce przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19. Ostatecznie jej prawdopodobnie nie przyjął. Australijskie władze nie chcą podać, która przesłanka zadecydowała o tym, że niezaszczepiony Djoković został dopuszczony do turnieju.

Luquinhas podjął decyzję. Jego żona pokazała zdjęcie z lotniska

Jakie przesłanki mogą być podstawą do wydania takiego zezwolenia? Zgodnie z regulaminem to m.in:

„poważne zdarzenie niepożądane", związane z pierwszą dawką

ostry stan chorobowy

choroba zapalna serca (w ciągu ostatnich sześciu miesięcy).

ciąża

Decyzja władz Australian Open wywoła falę krytycznych komentarzy. Dotyczy przecież kraju, którego mieszkańcy od miesięcy trwali w wyjątkowo twardym lockdownie. - Dopuszczenie Serba do startu w Australian Open to jak splunięcie w twarz mieszkańcom Australii - czytamy w komentarzach w australijskich mediach społecznościowych.

Złośliwi powiedzą, że nawet gdyby Sandgren złożył wniosek o specjalne zezwolenie, nie ma żadnej pewności, że organizatorzy Australian Open by mu przyznali. Amerykanin ma na koncie tylko jeden tytuł rangi ATP, najwyżej w rankingu był 41, nie zdobył 20. tytułów wielkoszlemowych jak Novak Djoković. - I kogo teraz uważacie za wierniejszego swoim przekonaniom: Djokovicia czy Sandgrena? - pytał na Twitterze Adam Romer z magazynu „Tenisklub".

Amerykański tenisista zawstydził Serba. Postawił swoje poglądy wyżej niż potencjalny sukces w turnieju. Nie zgadzał się z zasadą, w myśl której musi się zaszczepić, by wystąpić w australijskim turnieju i po prostu zrezygnował z występu w imprezie.