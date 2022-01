Iga Świątek gra z rewelacją ubiegłego roku. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

Iga Świątek w świetnym stylu rozpoczęła 2022 rok. Polka pokonała w swoim pierwszym spotkaniu na turnieju WTA w Adelajdzie Darię Saville 6:3, 6:3 i awansowała do drugiej rundy. 20-latka nie dała najmniejszych szans swojej australijskiej przeciwniczce i zrobiła pierwszy krok w kierunku obrony tytułu, który zdobyła w zeszłym roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto nowym trenerem reprezentacji Polski? Cezary Kulesza gościem Sport.pl LIVE

- Mogłam w tym meczu dobrze sprawdzić te schematy, które wcześniej ćwiczyłam na treningach. Wyszło całkiem nieźle. Wiadomo, że były wzloty i upadki, bo jeśli rozgrywa się pierwszy pojedynek w sezonie, to one muszą się pojawić i już. Ale ogólnie jestem zadowolona, grało mi się dosyć swobodnie, nie czułam jakiegoś wielkiego stresu i presji. Myślę, że jak na początek to było dobre spotkanie - analizowała 20-latka w wywiadzie pomeczowym.

Jest decyzja! "Medyczny wyjątek" dla Djokovicia. Australia uległa mistrzowi

Ciężkie wyzwanie przed Igą Świątek. Polka zmierzy się z rewelacją poprzedniego sezonu

W drugiej rundzie turnieju w Adelajdzie Igę Świątek czeka już zdecydowanie trudniejsze zadanie. Jej rywalką na tym etapie będzie 19-letnia Leylah Fernandez. Nastolatka plasuje się obecnie na 24. miejscu w rankingu WTA dzięki swoim świetnym występom w poprzednim sezonie. Młoda Kanadyjka zszokowała jednak cały świat przede wszystkim swoim występem na ostatnim US Open.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Fernandez doszła do finału turnieju w Nowym Jorku, eliminując po drodze takie tuzy jak Naomi Osaka, Elina Switolina czy Aryna Sabalenka. W tym najważniejszym meczu uległa jednak równie młodej Emmie Raducanu i musiała odłożyć marzenia o triumfie w Wielkim Szlemie. W nowym sezonie z pewnością spróbujue nawiązać do tamtych sukcesów. Udowodniła to już w pierwszej rundzie turnieju w Adelajdzie pokonując pewnie Jekaterinę Aleksandrową 6:3, 6:4. Teraz przyszedł czas na Igę Świątek, z którą mierzyła się do tej pory tylko raz, ale było to jeszcze w czasach juniorskich.

Rozdrażniona Iga Świątek rozbiła rywalkę! Ależ wejście w nowy sezon

Gdzie i kiedy oglądać pojedynek Świątek - Fernandez?

Spotkanie Igi Świątek z Leylah Fernandez w drugiej rundzie turnieju WTA w Adelajdzie odbędzie się w nocy ze środy (5.01) na czwartek (5.01). Na razie nieznana jest godzina rozpoczęcia spotkania. Dzień wcześniej zawodniczki rywalizują o godzinach 1:30, 3:00 oraz 9:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można oglądać na antenie Canal + Sport oraz w aplikacji Canal + Online.