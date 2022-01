Rozdrażniona Iga Świątek rozbiła rywalkę! Ależ wejście w nowy sezon

W grudniu najlepsza polska tenisistka rozstała się z dotychczasowym trenerem. Iga Świątek i Piotr Sierzputowski pracowali razem pięć lat. Zaczynali jeszcze gdy tenisistka była juniorką. Pod jego wodzą wygrała m.in. juniorski Wimbledon. Potem przyszła kariera na poziomie głównego cyklu WTA. Nie tylko triumf w Roland Garros 2020, ale także zwycięstwa w Rzymie oraz Adelajdzie w 2021 roku i awans do pierwszej 10 rankingu WTA. Polka jest aktualnie dziewiąta na świecie, a niedawno pierwszy raz występowała w Turnieju Mistrzyń. Od kilku tygodni pracuje z byłym trenerem Agnieszki Radwańskiej, Tomaszem Wiktorowskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek zmieniła trenera? "Przemyślana, ale ryzykowna decyzja"

I Świątek rozpoczęła we wtorek nowy sezon, z nowym trenerem. Jej pierwszą rywalką była Australijka Daria Saville, która znajduje się w rankingu WTA na 421. miejscu. W przeszłości wygrała turniej WTA w New Haven i była klasyfikowana na 20. pozycji, dlatego z pewnością nie była to najłatwiejsza rywalka na otwarcie sezonu.

Kłopoty Igi Świątek w pierwszym secie

Saville na samym początku spotkania sprawiła sporo problemów Świątek. Już w trzecim gemie przełamała Polkę i wyszła na prowadzenie 2:1. To tylko rozdrażniło Świątek, która nie dość, że natychmiast odrobiła straty, to poszła za ciosem i po chwili przełamała Australijkę po raz drugi i prowadziła już 4:2. Świątek dała się po chwili przełamać, ale natychmiast wygrała gema przy serwisie rywalki, kończąc pewnie seta przy własnym serwisie, wygrywając gema do 0.

Nowy trener Igi Świątek opisuje ją jednym słowem. Nie bawi się w dyplomację

W drugim secie takiej dramaturgii już nie było. Świątek, chcąc uniknąć kłopotów z pierwszego seta, przełamała Seville już w pierwszym gemie. Później pewnie broniła własnego serwisu, kończąc mecz drugim przełamaniem w secie, wygrywając go ostatecznie 6:3.

W drugiej rundzie na Świątek czeka już zdecydowanie trudniejsza rywalka. Polka zmierzy się z Kanadyjką Leylah Annie Fernandez, która pokonała Jekatierinę Aleksandrową w dwóch setach 6:3, 6:4. Kanadyjka to finalistka US Open z 2021 roku, klasyfikowana aktualnie na 24. pozycji w rankingu WTA.