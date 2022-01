Iga Świątek poznała swoją rywalkę. Znamy godzinę rozpoczęcia jej meczu

Iga Świątek rozpocznie sezon turniejem WTA 500 w Adelajdzie. Będzie to dla niej sprawdzian przed zbliżającym się Australian Open. Na początek Polka zagra z Darią Saville (419. WTA). Droga Australijki do turnieju była dość długa. Zawodniczka otrzymał dziką kartkę do kwalifikacji. Później pokonała w nich Amerykankę Catherine McNally (6:3, 6:4) i Brytyjkę Katie Boulter (7:5, 3:6, 6:4).

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w tym roku. Jest zdecydowaną faworytką

Zdecydowaną faworytką tego spotkania będzie Iga Świątek. Jej rywalka znana jest w świecie tenisa pod nazwiskiem Gawriłowa. W latach 2009-2015 reprezentowała Rosję, ale później przeniosła się do Australii, a pod koniec tego roku wyszła za mąż za tenisistę Luke'a Saville'a. Zawodniczka ma na koncie jeden triumf w turniej rangi WTA - w 2017 roku triumfowała w New Haven. Tamten rok był jej najlepszym w karierze, a dobre wyniki skutkowały najwyższym w karierze 20. miejscu w rankingu WTA. W minionym roku Saville wystąpiła tylko w jednym turnieju rangi WTA. Zawodniczka odpadła z Ashleigh Barty (1:6, 6:7) w II rundzie turnieju.

Mecz z Saville będzie interesujący ze względu na debiut Tomasza Wiktorowskiego w roli szkoleniowca Igi Świątek. Trener zastąpił na tym stanowisku związanego z Polką od lat Piotra Sierzputowskiego. W przypadku wygranej z Australijką 20-latka zmierzy się Leylah Fernandez w 1/8 finału turnieju. Zawodniczka była niespodzianką ubiegłorocznego US Open, w którym przegrała dopiero z Emmą Raducanu w finale.

Spotkanie Świątek - Saville odbędzie się we wtorek 4 stycznia. Początek meczu około godz. 3:00 w nocy czasu polskiego.