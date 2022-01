Koniec kariery Łukasz Kubota? "Na siłę nie będę niczego robić"

Łukasz Kubot ostatni raz pojawił się na korcie przy okazji wielkoszlemowego US Open, z którego odpadł po pierwszej rundzie. Potem występy uniemożliwiła mu kontuzja kolana. Polski tenisista liczył na to, że uda mu się wykurować bez konieczności przechodzenia operacji, ale ostatecznie pod koniec grudnia zdecydował się na zabieg. Teraz Kubota czeka rehabilitacja, a do gry ma wrócić w marcu.

- Już wcześniej zadecydowałem, że nie lecę do Australii, bo wiedziałem, że muszę przypilnować swojego zdrowia. Natomiast jakiś czas zwlekałem z podjęciem decyzji o zabiegu, ale w końcu tuż przed Sylwestrem trafiłem na stół operacyjny. Wystąpiłem też do ATP o zamrożenie rankingu, ze względu na kontuzję, bo wrócę na korty dopiero w drugiej połowie marca. Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, to moim pierwszym turniejem po przerwie będzie Indian Wells. Ale to też oznacza, że niestety nie uda mi się zagrać w meczu Pucharu Davisa z Portugalią – powiedział Kubot, cytowany przez Polski Związek Tenisowy.

Później jednak polski tenisista zaznaczył, że może w ogóle nie wrócić do gry. Bierze bowiem pod uwagę zakończenie kariery. - Przez ostatnie 2-3 lata zaczynałem nabierać świadomości, że gdzieś tam się zbliża koniec mojej kariery. Starałem się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby grać jak najlepiej, ale zdrowie mi na to nie pozwalało. Taka sytuacja uczy pokory, więc na pewno na siłę nie będę niczego robić. Zdaję sobie sprawę, że może to być mój ostatni sezon, więc muszę się do niego dobrze przygotować, ale najpierw dobrze wyleczyć. Będę się starał jeszcze zagrać, ale może się też zdarzyć, że wcale nie wrócę na kort. W każdym bądź razie przygotowuję się na każdy scenariusz – przyznał 39-latek.

Łukasz Kubot to jeden z najlepszych polskich tenisistów. Jako pierwszy Polak zajmował pierwsze miejsce w rankingu deblistów. To było w 2018 roku. W tym samym roku razem z Marcelo Melo zajął pierwsze miejsce w rankingu par deblowych. W 2013 roku dotarł do ćwierćfinału Wimbledonu w grze pojedynczej. Natomiast w deblu wygrywał w Australian Open (2014) i Wimbledonie (2017).