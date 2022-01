Szybka wygrana Hurkacza. Polacy lepsi od Grecji

W pierwszym meczu Kamil Majchrzak pokonał Michaila Pervolarakisa 6:1, 6:4 po małych problemach w drugim secie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pewna wygrana Polaków

Hurkacz początkowo miał zagrać ze Stefanosem Tsitsipasem, ale ten musiał się wycofać z rywalizacji przez ból w łokciu, który niedawno był operowany. To stawia pod lekkim znakiem zapytania występ Greka w zbliżającym się Australian Open.

Lech Poznań łata dziurę w kadrze i wzywa posiłki z Niemiec

Zamiast czwartej rakiety świata na korcie pojawił się Aristotelis Thanos. Polak nie dał mu jednak żadnych szans. W pierwszym secie Hurkacz łatwo i szybko rozprawił się ze swoim przeciwnikiem wygrywając 6:1.

W drugiej partii meczu Hurkacz pozwolił swojemu przeciwnikowi na niewiele więcej. Polak oddał tylko dwa gemy. Tym samym wygrał całe spotkanie i zapewnił Polsce zwycięstwo w spotkaniu przeciw Grecji, choć do rozegrania pozostał jeszcze mecz deblowy. W kolejnych spotkaniach w ramach rozgrywek grupowych ATP Cup 2022 Polska zmierzy się z Argentyną i Gruzją.

"Byłem lepszy niż Neymar, Ronaldo i Messi". On naprawdę tak myśli. I tłumaczy

Hubert Hurkacz ma za sobą udany rok. W 2021 r. wygrał trzy turnieje oraz awansował do półfinału Wimbledonu. To pozwoliło mu wskoczyć do czołowej dziesiątki rankingu ATP.