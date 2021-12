Iga Świątek już w Australii. Wyjątkowa wiadomość od organizatorów

W styczniu rozpocznie się kolejny sezon tenisa. Pierwszym turniejem, w którym wystąpi Iga Świątek, będzie WTA 500 w Adelajdzie. To będą jednocześnie pierwsze zawody, do których Polka przygotowuje się pod wodzą nowego trenera. W grudniu poinformowano o rozstaniu tenisistki z Piotrem Sierzputowskim, a jego miejsce zajął Tomasz Wiktorowski.

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek zmieniła trenera? "Przemyślana, ale ryzykowna decyzja"

Iga Świątek pracuje pod okiem nowego trenera w Adelajdzie. Polka przywitana przez organizatorów turnieju

Późną nocą czasu polskiego Iga Świątek wylądowała w Adelajdzie, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Szybko przeniosła się do swojego hotelu, w którym czekała na nią miła niespodzianka. "Droga Igo, mamy nadzieję, że spędzisz u nas bardzo dobry czas" - czytamy w notce, którą napisały władze hotelu InterContinental Adelaide.

Idze Świątek pozostaje więc przyzwyczaić się do zmiany czasowej i czekać na pierwszy mecz w WTA 500. Polka nie zamierza odpoczywać w Australii, co widać po zdjęciach opublikowanych przez tenisistkę. Rozpoczęła już przygotowania do turnieju, w którym będzie bronić tytułu z 2021 roku. W ostatnim turnieju Świątek pokonała w finale Belindę Bencic 6:2, 6:2.

Iga Świątek już przed kilkoma dniami pokazała, jak przygotowuje się do kolejnego sezonu. "Trenuj - jedz - śpij - powtórz, czyli okres przygotowawczy w pełni" - napisała pod jednym z filmów. Ostatni sezon był dla tenisistki pełen wyzwań. Polka zagrała w turnieju WTA Finals, na którym pojawiło się osiem najlepszych zawodniczek na świecie. Po jego zakończeniu udała się na krótkie zasłużone wakacje.