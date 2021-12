Rafael Nadal może nie wystąpić na Australian Open. "Sprawy są trudne"

Rafael Nadal ma za sobą bardzo nieudany powrót na kort po ponad czteromiesięcznej przerwie. Hiszpan wziął udział w ostatnich dniach w turnieju Mubadala World Tennis Championship w Abu Zabi. Doświadczony tenisista przegrał jednak oba rozegrane spotkania - najpierw z Andym Murrayem 3:6, 5:7, a następnie z Denisem Shapovalovem 7:6(7:4), 3:6, 6:10.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki: Liczymy, że na igrzyska pojedzie 60 sportowców

Przed turniejem w Abu Zabi Rafael Nadal po raz ostatni na korcie był widziany 6 sierpnia na turnieju ATP w Waszyngtonie. Przegrał tego dnia w III rundzie z Lloydem Georgem Harrisem 4:6, 6:1, 4:6. W tym samym czasie Hiszpan doznał kontuzji stopy, która wykluczyła go z gry na kolejne miesiące. Z tego powodu 35-latek opuścił m.in. Wimbledon, igrzyska olimpijskie w Tokio czy US Open.

To w Polsce powstanie Superliga. Największe gwiazdy. "Tego jeszcze nie było"

Rafael Nadal nie weźmie udziału w Australian Open? "Muszę porozmawiać z zespołem"

Wszystko wskazuje na to, że pomimo powrotu na kort Rafaela Nadala może zabraknąć także na zbliżającym się Australian Open. Hiszpan przyznał szczerze na konferencji prasowej, że nie wie, czy będzie gotowy na rozpoczęcie rywalizacji w styczniu. - Chodzi o to, żeby tam pojechać i dać z siebie wszystko. Szczerze mówiąc, nie mogę teraz tego zagwarantować w 100 procentach. Muszę porozmawiać z moim zespołem - przyznał 35-latek.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Sprawy są trudne i akceptuję to. Byłem tutaj w stanie rywalizować w obu meczach, a nawet miałem swoje szanse, więc jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy, to są pozytywy. Muszę jednak dużo ćwiczyć i być wystarczająco zdrowy, wielokrotnie to już przechodziłem - przypomniał Nadal. - Nie gram dla pieniędzy ani zabawy. Gram, aby osiągać kolejne cele i cieszyć się z tej rywalizacji. Nawet jeśli nie osiągam tego, co chcę, to w porządku, bo najważniejsze, że wciąż mam motywację i pasję - zakończył Hiszpan.

Rafael Nadal wrócił na kort po kontuzji. Zaczął od przegranej

Wielkoszlemowy turniej Australian Open rozpocznie się 17 stycznia. Finał rywalizacji mężczyzn jest zaplanowany natomiast na 30 stycznia.