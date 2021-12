To w Polsce powstanie Superliga. Największe gwiazdy. "Tego jeszcze nie było"

Superliga ma obejmować ekstraklasę, pierwszą ligę oraz drugą ligę. W każdej dywizji będzie docelowo po osiem zespołów. Znamy już szóstkę klubów rywalizujących na najwyższym poziomie. To: BKT Advange Bielsko-Biała, Górnik Bytom, AZS Poznań, CKT Grodzisk Mazowiecki, UKS Beskidy Ustroń oraz Park Tenisowy Olimpia Poznań.

W każdym zespole będą występować tenisistki i tenisiści, w singlu oraz deblu. Przy remisie zadecyduje mikst. Kluby mogą zakontraktować dowolnych zawodników, w ekstraklasie nie będzie limitu tenisistów z zagranicy.

Nowe rozgrywki tenisowe

Sezon zasadniczy ruszy 29 maja, w pierwszym tygodniu Roland Garros. Trudno zakładać, że w takim przypadku rozgrywki przyciągną czołowych tenisistów świata. Polski Związek Tenisowy liczy jednak, że w kolejnych fazach tacy zawodnicy przyjadą do Polski. Plan jest prosty: sezon zasadniczy obejmie siedem kolejek rozgrywanych co niedzielę od 29 maja do połowy sierpnia. W dniach 10-11 grudnia odbędzie się turniej finałowy w Zielonej Górze.

12 grudnia otwarto pierwsze okno transferowe do pozyskiwania zawodników. - Drugie okienko transferowe planujemy w listopadzie i nie jest ono przypadkowe, bo wtedy drużyny będą wiedziały, na czym stoją, czy będą grać o tytuł, czy o utrzymanie. Do niższej ligi spadnie ostatnia drużyna, a przedostatnia zagra baraż o utrzymanie z drugą w tabeli niższej ligi. Dlatego w listopadzie będą możliwe wzmocnienia składów. Już teraz rozmowy są prowadzone z naprawdę dużymi nazwiskami, nawet z przedstawicielem męskiego Top 10 - zdradza prezes PZT Mirosław Skrzypczyński. Czy tym zawodnikiem z top 10 jest Hubert Hurkacz (obecnie 9. na świecie)? Niebawem się przekonamy.

Huczne zapowiedzi

Związek chwali się, że "będzie to projekt, jakiego w naszym tenisie jeszcze nie było". Ma też pojawić się duży międzynarodowy sponsor.

- Cieszy nas, że projekt, którego szczegóły właśnie dopinamy budzi tak wielkie zainteresowanie klubów i tenisistów. To dowód, że liga zawodowa w polskim tenisie jest potrzebna i jest przestrzenią do rozwoju tej dyscypliny. W każdym z krajów, gdzie funkcjonuje profesjonalna liga, tenis mocno się rozwinął i tak samo będzie w Polsce. A w SuperLidze Tenisa ważne jest też to, że o sile każdej z drużyn będą decydować zawodniczki. To niezwykle istotne w kontekście rozwoju sportu kobiet – mówiła na konferencji prasowej prezes zarządu Superligi Danuta Dmowska-Andrzejuk, była minister sportu.

Zapowiedzi są bardzo odważne. Pozostaje czekać na rezultaty przygotowań do Superligi. Trzeba jednak pamiętać, że przyciągnięcie gwiazd tenisa nie będzie łatwe, bo nawet po sezonie każda z nich oczekuje za występ sporego wynagrodzenia. Do tego pamiętajmy, że niedawny mecz pokazowy Polska - Czechy też był zapowiadany jako wielkie wydarzenie, a ostatecznie nie uczestniczyli w nim najlepsi tenisiści z obu stron: Iga Światek, Hubert Hurkacz, Karolina Pliskova czy Barbora Krejcikova.