Kolejne zawodniczki wycofują się z Australian Open! Nie przyjmie szczepionki

Dyrektor Australian Open Craig Tiley poinformował, że wszyscy uczestnicy turnieju będą musieli być zaszczepieni, aby wziąć udział w rozgrywkach. W ostatnich miesiącach ta kwestia wywołała olbrzymią dyskusję, ponieważ Novak Djoković otwarcie przyznawał, że nie zamierza się szczepić przeciwko koronawirusowi. Ostatecznie lider rankingu ATP znalazł się na liście startowej do pierwszego Wielkiego Szlema w 2022 roku, ale nie wiadomo, czy jest zaszczepiony, czy też liczy na ugięcie się organizatorów.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek zmieniła trenera? "Przemyślana, ale ryzykowna decyzja"

Utalentowana Australijka nie zagra w Australian Open, bo nie jest zaszczepiona. A miałaby dziką kartę

Media w Australii informują, że 19-letnia Olivia Gadecki zrezygnowała z udziału w przyszłorocznym Australian Open. Tenisistka polskiego pochodzenia mogłaby zagrać w pierwszym Wielkim Szlemie w 2022 roku dzięki dzikiej karcie od organizatorów, wartej około 100 tys. dolarów australijskich, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi niewiele mniej, niż 300 tys. złotych. Gadecki zrezygnowała ze względu na obowiązek szczepień, tak jak utytułowany francuski deblista Pierre-Hugues Herbert.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Nie chce przyjmować szczepionki

Australijska federacja starała się do samego końca namówić 19-latkę do przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, natomiast Gadecki nie zmieniła zdania. Wpływ na decyzję zawodniczki w dużej mierze miała rodzina. Dodatkowo Olivia Gadecki przekazała federacji, że może nie wystąpić w pozostałych turniejach tenisowych w Australii, jeżeli miałaby zostać zmuszona do szczepienia i obawia się długofalowych konsekwencji związanych z przyjęciem preparatu. Na ten moment nie wiadomo, czy ta decyzja zawodniczki spowoduje zakończenie współpracy z Davidem Taylorem, byłym trenerem Samanthy Stosur. Obecnie największym sukcesem Gadecki jest wygrana 2:6, 7:6, 6:4 z Sofią Kenin w tegorocznym turnieju Phillip Island Trophy.

Karolina Pliskova nie zagra w Australian Open. Czeszkę wykluczył uraz

Karolina Pliskova poinformowała fanów na Instagramie, że nie wystąpi w Australian Open w 2022 roku z powodu kontuzji. "Niektóre dni są gorsze niż inne. Niestety nie będę mogła grać przez jakiś czas i nie mogę wziąć udziału w moich ulubionych turniejach w Australii. Ale czas i wiara mogą wszystko zaleczyć" - napisała Czeszka. Była liderka rankingu WTA wypada z powodu kontuzji nadgarstka, ale nie wiadomo, jak długa potrwa przerwa Pliskovej od gry.