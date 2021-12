Udany powrót Jerzego Janowicza. Wielkie plany polskiego tenisisty

Polski Związek Tenisowy obchodzi stulecie istnienia. Z tej okazji w Zielonej Górze zorganizowano mecz pokazowy Polska - Czechy. Po obu stronach zabrakło największych gwiazd (m.in. Igi Świątek, Huberta Hurkacza, Petry Kvitovej czy Barbory Krejcikovej). Drugi punkt dla biało-czerwonych wywalczył w sobotę Jerzy Janowicz.

Półfinalista Wimbledonu 2013 pokonał 141. w światowym rankingu Jiriego Leheckę 3:6, 6:3, 10:8. To był pierwszy oficjalny mecz Janowicza od marca 2020 i rywalizacji z Hongkongiem w Pucharze Davisa. Jak informuje Hubert Błaszczyk z TVP Sport, „Janowicz ma od lutego wznowić regularne starty na światowych kortach".

Janowicz wraca

To będzie kolejna próba ratowania kariery przez tenisistę urodzonego w Łodzi. Na początku 2020 roku Janowicz wrócił do gry po wielomiesięcznych problemach zdrowotnych. Doszedł m.in. do finału mniejszego turnieju we francuskim Pau, gdzie przegrał z Łotyszem Ernestsem Gulbisem (191. ATP). Po przerwie w rozgrywkach spowodowanej wybuchem pandemii koronawirusa nasz zawodnik nie startował.

Janowicz jest dziś 504. w męskim rankingu. W Zielonej Górze przyznał, że w najbliższych tygodniach być może będzie trenował z Gunterem Bresnikiem. Austriak jednym z najbardziej znanych trenerów tenisa na świecie. Prowadził m.in. Borisa Beckera, Patricka McEnroe, Gaela Monfilsa oraz Dominica Thiema. W przeszłości trenował już Janowicza.

Wesprze reprezentację Polski?

Polski tenisista skończył w listopadzie 31 lat. Nie jest to dziś w tenisie wiek, który stanowiłby barierę nie do przeskoczenia. W pierwszej „100" rankingu ATP jest wielu zawodników 30+. To m.in. Roger Federer (40 lat), John Isner (36), Stan Wawrinka (36), Rafael Nadal (35), Gael Monfils (35), Kevin Anderson (35), Richard Gasquet (35), Pablo Andujar (35), Novak Djoković (34) czy Marin Cilić (33).

To nie Pesel może być największym problemem dla Janowicza - wszystko zależy od jego stanu zdrowia. Jeśli kontuzje będą go omijały, może zaliczyć udany powrót, wesprzeć także reprezentację Polski w Pucharze Davisa. W dniach 4-5 marca biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Portugalią w meczu play off o miejsce w Grupie Światowej I.

W Zielonej Górze Polska przegrała z Czechami 2:4.