Szokująca decyzja Igi Świątek. Są nowe informacje

Pod wodzą Piotra Sierzputowskiego Iga Świątek z obiecującej juniorki stała się czołową tenisistką na świecie. W 2020 roku jako pierwsza Polka zadziwiła tenisowy świat i wygrała wielkoszlemowy Roland Garros, a kolejny sezon zakończyła w gronie dziesięciu najlepszych tenisistek w rankingu WTA, zwyciężając w dwóch turniejach - w Adelajdzie oraz Rzymie. Przed nowym sezonem 2022 Świątek zdecydowała się na zaskakujący krok, kończąc swoją współpracę z dotychczasowym szkoleniowcem.

Iga rozstała się z trenerem. Co z resztą ekipy?

- Dziękuję trenerowi za wszystko, co dla mnie zrobił. Wzajemnie daliśmy sobie bardzo wiele i mam nadzieję, że z tą wartością i doświadczeniem będziemy dalej się rozwijać i spełniać zawodowo. Trenerze, dużo trenerowi zawdzięczam i bardzo dziękuję za czas, który doprowadził nas do miejsca, w jakim jesteśmy teraz – napisała Świątek w komunikacie.

Wiadomość o rozstaniu Świątek z trenerem Sierzputowskim zaszokowała niejednego kibica tenisa. Czy dojdzie do kolejnych roszad w sztabie Igi? Do tej informacji dotarli dziennikarze Radia Zet.

- W tym momencie Iga ma wszystko, czego potrzebuje do pracy i skupi się na przygotowaniach do kolejnego sezonu. O kolejnych krokach będziemy informować, tak jak wraz z Igą robiliśmy to w przypadku innych decyzji przez cały rok - mówiła PR Mangerka Igi Świątek, Paula Wolęcka. W sztabie Igi zostają więc Daria Abramowicz i Maciej Ryszczuk.

Świątek będzie pracowała z trenerem Radwańskiej? Mamy odpowiedź sztabu Igi

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Sierzputowskiego. Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenisklub, twierdzi, że od poniedziałku Idze Świątek będzie pomagał Tomasz Wiktorowski. To trener, który przez lata prowadził Agnieszkę Radwańską.

- Na ten moment pozostałe aspekty tej zmiany [rozstania z trenerem Sierzputowskim - red] pozostawiamy w komunikacji wewnętrznej całego zespołu i bardzo prosimy o uszanowanie tego, aby dać Idze komfort pracy w przygotowaniach do sezonu. Gdy zapadną wiążące decyzje, niezwłocznie poinformujemy o tym państwa, a Iga również swoich kibiców. Tak jak to robiliśmy przez cały rok - komunikując wszystkie inne decyzje Igi – powiedziała w rozmowie ze Sport.pl Paula Wolecka.