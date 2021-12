Iga Świątek rozstała się z trenerem! "Dojrzałam do tego". Szokująca zmiana!

Pod wodzą Piotra Sierzputowskiego Iga Świątek z obiecującej juniorki stała się czołową tenisistką na świecie. W 2020 roku jako pierwsza Polka zadziwiła tenisowy świat i wygrała wielkoszlemowy Roland Garros, a kolejny sezon zakończyła w gronie dziesięciu najlepszych tenisistek w rankingu WTA, zwyciężając w dwóch turniejach - w Adelajdzie oraz Rzymie. Przed nowym sezonem 2022 Świątek zdecydowała się na zaskakujący krok, kończąc swoją współpracę z dotychczasowym szkoleniowcem.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Igi Świątek o jej łzach na korcie: Musi parę razy zmierzyć się z demonami

Świątek rozstała się z trenerem. "Zmiana nie jest łatwa"

- Okres przygotowawczy trwa i jestem w pełnej pracy, ale dziś przychodzę do Was z ważną informacją. Po ponad 5 latach zdecydowałam się zakończyć współpracę z trenerem Piotrem Sierzputowskim. Ta zmiana nie jest łatwa i decyzja też nie była. Jako tenisiści spotykamy na swojej drodze osoby, które wnoszą dużą wartość do naszej pracy, a często też do życia, bo w tourze spędzamy razem prawie cały rok. Dojrzałam do tego, że w życiu zawodowym potrzebujemy czasem takich zmian, aby spotkać kolejne osoby, z którymi zbudujemy współpracę na następne etapy naszego rozwoju - napisała Iga Świątek w oficjalnym komunikacie opublikowanym na jej mediach społecznościowych.

- Dziękuję trenerowi za wszystko, co dla mnie zrobił. Wzajemnie daliśmy sobie bardzo wiele i mam nadzieję, że z tą wartością i doświadczeniem będziemy dalej się rozwijać i spełniać zawodowo. Trenerze, dużo trenerowi zawdzięczam i bardzo dziękuję za czas, który doprowadził nas do miejsca, w jakim jesteśmy teraz - kontynuowała najlepsza polska tenisistka.

Czy Iga Świątek rapuje? "Iga nie udaje, że to nie istnieje". Psycholog Daria Abramowicz o pracy nad głową tenisistki

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Swoje stanowisko na temat rozstania ze Świątek przedstawił także Piotr Sierzputowski. - Po ponad 5 latach kończy się moja współpraca z Igą. To bardzo długi czas, zwłaszcza jak na standardy tenisa, gdzie współpraca między trenerami i zawodniczkami rzadko trwa przez tyle lat. To naturalne w każdej pracy, że zmiany są potrzebne i zazwyczaj są szansą. Kończę tę współpracę zadowolony z tych 5 lat, podczas których Iga najpierw stopniowo pięła się w górę, a w ostatnich dwóch sezonach wygrała nie tylko French Open, ale też dwa kolejne turnieje. Iga utrzymała się w światowym topie, ja mam kilka możliwości, więc nadchodzący czas chcę wykorzystać na rozmowy i podjęcie decyzji. Dziękuję za ten czas Idze i całemu zespołowi. Życzę Idze jak najlepiej, powodzenia dla niej i teamu - podsumował Sierzputowski.

- Macie prawo pytać co dalej. Mam wszystko, czego na ten moment potrzeba mi do dalszej pracy i chciałabym bez dodatkowej presji z zewnątrz skupić się w pełni na przygotowaniach do kolejnego sezonu. Mam nadzieję, że spotka się to z waszym zrozumieniem - zakończyła Iga Świątek.