Iga Świątek wyprowadzi się z Polski? Ojciec tenisistki ujawnia. "Jest dorosła"

Iga Świątek ma za sobą jeden z najlepszych sezonów w karierze. Polka na zadomowiła się w jego trakcie w czołowej "dziesiątce" rankingu WTA i po raz pierwszy zagrała w turnieju WTA Finals na koniec sezonu. Polce udało się także triumfować w dwóch turniejach WTA i zagrać w finale debla na Roland Garros.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek zawiodła w Turnieju Mistrzyń? "Drugi raz taka historia się nie zdarzy"

Iga Świątek pójdzie śladami Hurkacza? "Nie wtrącam się"

Iga Świątek spotkała się we wtorek z dziennikarzami na specjalnej konferencji prasowej w Józefosławiu, na której podsumowała sezon 2021 w swoim wykonaniu. - Chciałabym mniej przeżywać porażki, by zachować więcej energii na inne mecze. Presja, z jaką się zmagam, pochodzi głównie ode mnie - mówiła polska tenisistka.

Trener Igi Świątek o jej łzach na korcie: Musi zmierzyć się z demonami

Na konferencji byli też obecni między innymi jej trener Piotr Sierzputowski czy ojciec Tomasz Świątek. Drugi z panów udzielił wywiadu portalowi Onet, w którym odpowiedział na pytanie, czy córka zamierza wyprowadzić się z Polski. - Czy myślimy o wyprowadzce? I tak i nie. To wynika trochę z przywiązania Igi do domu. Jak jest za długo na wyjeździe, to chce do domu, a jak jest za długo w domu, to chce trochę wyjechać. Dzieje się tak przez podejście Igi do życia codziennego. To od niej będzie zależeć, co będzie chciała zrobić. Jest dorosła i ona będzie podejmowała tego typu decyzje. Nic nie sugeruję i nie wtrącam się. Będziemy obserwować - powiedział Świątek.

Ojciec Igi Świątek przyznał również, że tenisistka nie ma swoich kortów, ale nie jest to zbyt duży problem. - Nie mamy swoich kortów. Czasami trenujemy w Józefosławiu, czasami w Warszawie. Wszystko zależy od nawierzchni. Mamy fajne korty ziemne w Raszynie, czyli niemal pod domem - przyznał.

Djoković nie wystąpi w Australin Open? "Nie chodzi o żaden szantaż"

Jak wiadomo, mieszkanie poza ojczyzną jest powszechne wśród tenisistów. Na swoje miejsce zamieszkania szczególnie upodobali sobie Monako głównie z przyczyn związanych z płaceniem podatków. Na taki ruch zdecydowali się między innymi Novak Djoković, Caroline Woźniacki czy ostatnio Hubert Hurkacz.